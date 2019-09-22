BUTGEM 2019-2020 eğitim dönemi başvuruları başladı

22 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Kurulduğu günden bu yana 35 bin kursiyerin faydalandığı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM, yeni eğitim dönemi için daha zengin ve nitelikli bir eğitim programı hazırladı. Bursa iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim çeşitliliğini her eğitim döneminde artıran BUTGEM, bu yıl 40 farklı alanda 100’e yakın eğitim programı düzenleyecek. Tekstil, otomotiv, metal-makine, bilişim teknolojileri, endüstriyel otomasyon ve hizmet sektörlerine yönelik eğitim programları hazırlayan BUTGEM, Bursa işgücü piyasasına yeni kalifiye elemanlar yetiştirmeyi hedefliyor.

Eğitim portfoyü genişliyor

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 12 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren BUTGEM’de meslek edindirme eğitimleri gündüz, meslek geliştirme eğitimleri ise akşam ve hafta sonları düzenlenecek şekilde planlandı. Ortalama 4 ay sürecek eğitim programları arasında web tasarımdan Android ile mobil programlamaya, tekstil desen tasarımından CNC operatörlüğüne kadar farklı branşlar yer alıyor.

Hizmet sektörüne yönelik yeni programlar

BUTGEM’de bu yıl ilk kez hizmet sektörüne yönelik eğitim programları düzenlenecek. E-Ticaret ve E-Pazarlama, Genel İşletmecilik ve Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği ilk etapta başvuru alınacak alanlar arasında yer alıyor.

İş dünyası için profesyonel eğitimler

BUTGEM bu yıl ayrıca iş dünyasından gelen taleplere göre şekillenecek butik kurslarla da çalışanların uzmanlaşmasına destek olacak. Profesyonel alanlarda düzenlenecek modüler eğitim programlarıyla BUTGEM, iş dünyasına istediği alanlarda uzmanlaşma imkanı sağlayacak. BUTGEM bünyesinde ayrıca yabancı dil eğitimleri de gerçekleştirilecek.

BTSO üyelerine özel kurumsal eğitim programları

BTSO üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda BUTGEM, kurumsal eğitim programlarına da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. BTSO üyesi firmalar, eğitim taleplerini onkayit.butgem.org.tr ve butgem.org.tr internet adreslerinden bildirebilecek. BUTGEM’in 2019-2020 eğitim dönemi başvuruları 6 Ekim tarihinde sona erecek. Eğitimlerden yararlanmak isteyenler bu yıl ilk kez internet üzerinden ön kayıt başvurusu gerçekleştirebilecek. BUTGEM’in resmi internet sitesi ‘butgem.org.tr’ adresinden ön kayıt yaptıran aday öğrencilerin sonrasında Demirtaş OSB içerisinde yer alan BUTGEM binasına giderek şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor.