BUÜ, ‘uluslararasılaşma’ hedefine emin adımlarla ilerliyor

16 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - BUÜ’de uluslararasılaşma çalışmalarına start verildi. Üniversite yönetiminin düzenlediği toplantıda uluslararasılaşma süreci ele alındı. İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Kaya toplantı öncesi kısa bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, ULUTÖMER Müdürü Prof. Dr. Mustafa Asım Yediyıldız, TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Erdem Özdemir, Balkan Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vejdi Bilgin, BUÜ Erasmus Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Kaynaklı, Öğrenci İşleri Daire Başkan Vekili Nurten Alakoç, ilgili paydaşlar, birim yöneticileri ve personeller hazır bulundu. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitenin uluslararasılaşma noktasında koyduğu hedefleri yeni dönemde yakalayabilmek adına geniş katılımlı bir ekip oluşturduklarını, amaçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da vurgulanan nitelikli ve yüksek sayıda misafir öğrenci sayısına en kısa sürede ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Yabancı öğrenci sayısını artıracak

Toplantıda mevcut birimler ve yeni oluşturulacak birimlerin koordinasyonunun sağlanması noktasında fikir alışverişi gerçekleştirdiklerini aktaran Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Dünyanın çok sayıda üniversitesi ile uluslararası işbirliklerimiz mevcut. Bu yapının sürdürülmesi ve genişletilmesi adına sağlam bir organizasyon şeması oluşturmak istiyoruz. Bunun yanı sıra yurt dışında yaptığımız sınavların koordine edilmesi ve misafir öğrenci sayısının nitelikli bir şekilde arttırılması için uğraş veriyoruz. Hedefimiz, dünyanın 120’den fazla ülkesinden üniversitemize gelen öğrenci sayısını arttırmak ve daha nitelikli eğitim verilmesini sağlamaktır. Görev süremiz içerisinde bu oluşumu kusursuz bir şekilde oluşturacak ve üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonuna ciddi bir katkı sunmuş olacağız” diye konuştu.

Rektör Kılavuz, mevcut ilgili birim koordinatörleri, ilgili araştırma merkezi müdürleri ve öğrenci işleri birimi görevlilerinden de süreç hakkında görüş ve değerlendirmelerini dinledi. Oluşturulan yeni birimlerin detaylandırılması ve çalışma mekanizmasının hızlandırılması amacıyla önümüzdeki günlerde yeni bir toplantının daha gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.