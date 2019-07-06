BUÜ ve BUMİAD üniversite-sanayi işbirliğine hazır

06 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu’nun da hazır bulunduğu ziyarette konuşan BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir, BUMİAD’ın yapısı ve çalışmaları hakkında Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz’a bilgi verdikten sonra, “Her birisi mühendislik ve mimarlık eğitimi aldıktan sonra kendi işlerini kuran ve halen çalışmakta olan BUMİAD üyeleri olarak, Üniversitelerimiz ile daha yakın işbirliği içerisinde olabilmek arzusundayız. Bu konuda hem kıymetli akademisyenlerle yakın çalışmaya, hem de geleceğin mühendisleri ve mimarları olacak öğrencilerimizle bilgi paylaşımında bulunmaya hazırız” dedi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz da BUMİAD Yönetim Kurulu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirtirken, “Bursa gibi pek çok özelliği bulunan, ayrıca sanayisi çok gelişmiş olan bir şehrin üniversitesi de toplumun her kesimi ile yakın ilişki içerisinde olmalıdır. Bu anlamda ciddi adımlar atacağız ve BUMİAD ile de birlikte yapabileceğimiz çalışmalar olabilir. Tüm birimlerimiz ve fakültelerimizle de Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda BUMİAD ile ortak çalışmalar yapabiliriz” şeklinde konuştu.

Ziyarete BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri, Süleyman Kara, Gökçe Möröy, Özcan Gök, Mustafa Gümüş, Abdullah Büyükışıklar, Suzan Çağıl Cesur Türkmen ve Orhan Erkan Güngör de katıldı.