BUÜ’de ilk dersi İbrahim Kalın verdi

01 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - BUÜ 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi Doç. Dr. İbrahim Kalın, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, protokol temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımı ile başladı.

Üniversite eğitiminin birinci amacının bir alanda uzmanlaşmadan önce, varlığa ve bireye ilişkin bir sorgulamanın ortaya koyulması olduğuna işaret eden Doç. Dr. İbrahim Kalın; “Daha işin başında tefekkür üzerine düşünmemiz gerektiği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Üniversite eğitiminin birinci amacı aslında düşünmeyi öğrenmektir. Farklı disiplinlerde, farklı alanlarda uzmanlaşmadan önce yaptığımız eğitimin manası üzerine fikir yürütmeyi öğrenmektir. Alanlarımız ne olursa olsun, bu faaliyetlerin özünde bir kendini bilme ve bilmek yoluyla kendini bulma çabası vardır. Bunun için de bizim ilim tasarrufumuzu doğru bir çerçeveye oturmamız gerekiyor” diye konuştu.

Öğrencilere ve akademisyenlere seslenen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi Doç. Dr. Kalın; “Üniversitede okuyan öğrenciler olarak ve bu öğrencileri eğiten hocalar olarak, ilmin taliplisi kişiler olarak hepimizin bu meseleyi sürekli aklımızda tutmamız gerekiyor. İnterdisipliner bir bakış anlayışı ile hangi alanda eğitim görürseniz görün kendinizi çok boyutlu geliştirmeye gayret edin. Neden sorusunu hayatımızın her alanında, her daim sormak zorundayız. Aslında çağımızın dünya vatandaşı olarak tabir edilen insanların da bu eğitimleri alması gerekiyor. Bunu bir zorunluluk olarak görmeyin, tam tersine sizi çıktığınız yolda destekleyecek bir yol arkadaşı olarak görmenizde fayda var” şeklinde konuştu.