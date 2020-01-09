BUÜ’den üniversite-sanayi işbirliğinde rekor

09 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - BUÜ’nün yürütücülüğünü üstlendiği TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’nda yapılan 26 farklı kurum ve sanayi kuruluşu ile 27 işbirliği protokolü imzalandı. Protokoller kapsamında 100 doktora öğrencisi firmaların bilimsel çalışmalarında görev alabilecek. TÜBİTAK’ın onay vermesi durumunda BUÜ’nün bugüne kadar sanayi kuruluşları ile gerçekleştirdiği işbirliği protokollerinde bir rekora imza atılmış olacak. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, göreve geldikleri ilk günden itibaren üniversite-sanayi işbirliğini canlandırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bursa sanayinin çok güçlü olduğunun altını çizen Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, ihracat ve üretim noktasında ülke ekonomisine en önemli katkıları sağlayan firmaların Bursa’da ikamet ettiğine dikkati çekti. Kılavuz, “Yeni dönemde bu firmalarımızda doktora öğrencilerimiz bilimsel çalışmalar yapacak. Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon yolculuğunda çok önemli projeler üreteceğimize inanıyorum” dedi.

2018 çağrısında Aktaş Holding, TOFAŞ, Sütaş, Polyteks, Korteks, Grammer, Ermetal, TEİ, TUSAŞ, B Plas ve Emre Makine firmaları ile protokoller yapıldı. 2019 çağrısında ise Şahinkul Makine, Barutçuoğlu Barmak, ÜçGe, Durmazlar, Uludağ İçecek, Yeşilova Holding, Barutçu Tekstil, TYH Tekstil, Meklas, Orhan Otomotiv, Toksan, İznik Çini, Bizpark/Uçaksan, Yamas, A-Plas, Butekom – 1, Butekom – 2, Döktaş, Asil Çelik, Karsan, Ermaksan, İğrek Makine, Renault, Vymans, İnoksan, Bursalı Tekstil ve Harput Tekstil yer aldı.