BUÜ’ye Rusya Federasyonu’ndan yeni ‘Erasmus’ ortağı

03 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Uludağ Üniversitesi, Erasmus ortak ülkelerle hareketlilik programı kapsamında Rusya Federasyonu Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti başkenti Nalçik’te bulunan Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi yöneticileri ile görüştü. BUÜ Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Direktörü Prof. Rashad Kimov ve ofis çalışanları yer aldı.

Her iki üniversitede de Erasmus Ofisi kurulması ile her iki üniversiteden öğrenci ve personel değişimi yapılması konusunda anlaşmaya varılan toplantı hakkında bilgilendirmede bulunan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu; “Misafirlerimizle Erasmus ofisinin detayları ve program hakkında görüşmeler yaptık. İki üniversitenin işbirliklerinin geliştirilmesi ve programın yürütülmesi noktasında fikirlerimizi aktardık. Önümüzdeki günlerde karşılıklı protokoller imzalayacağız. Dünyanın farklı üniversiteleri ile uluslararasılaşma vizyonumuz doğrultusunda ikili ilişkilerimizi geliştirmek için çalışmalara devam ediyoruz” diye konuştu.

Kırıştıoğlu ayrıca, iki üniversite arasında Mevlana değişim programı kapsamında da işbirliklerine gidileceğinin bilgisini verdi.