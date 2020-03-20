BUYSAD, gıda üretiminde hijyen kurallarına dikkat çekti

20 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Gıda üretmenin sorumluluk gerektirdiğini söyleyen Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, hazır yemek ve Catering imalatı yapılan tesislerin uluslararası hijyen sertifikalarına sahip olması ve ilgili kurumlar tarafından sürekli olarak haberli ve habersiz şekilde sürekli denetlenmesi gerektiğini belirtti. Hazır yemek ve Catering firmalarının mutfaklarında genel hijyen kurallarına uyulmasının yanı sıra; tencere, tava, kepçe gibi araçların üretildiği malzemelerin, gıda ham maddelerini saklama koşullarının, ham madde tedarik zincirindeki aşamaların sürekli kontrol edilmesi, bunlara ilave olarak, firmalarda çalışan tüm personelin sağlık kontrollerinin sıklıkla ve sürekli yapılması gerektiğini söyledi. BUYSAD üyesi işletmelerin tamamında Uluslararası standartlarda hijyen kontrolleri yapıldığını vurgulayan Coşkun Dönmez, özellikle salgın hastalıkların yaygın olduğu dönemlerde, gıda üretimi yapılan işletmelerdeki hijyen kurallarına uyulmasının her zamankinden daha önemli hale geldiğine dikkat çekti.

Coşkun Dönmez, personeli için yemek temin eden işletmelerin hazır yemek firması seçerken dikkat etmesi gerekenleri de açıkladı. Dönmez bu konuda şu bilgileri verdi: “Sorgulama sadece fiyat üzerinden yapılmamalı. Yemek alacağınız firmaların mutfağını gidip mutlaka görün. Kullandıkları gıda ham maddelerinin sertifikalarını sorun. Personel sağlık kartlarını sorun. Üretim izin belgeleri olup olmadığına bakın. Bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenip denetlenmediklerini sorun. TSE’li olup olmadığını sorgulayın. Hijyen belgelerini sorun. BUYSAD üyesi olup olmadıklarını sorun. BUYSAD üyesi firmaların tamamında üretim koşulları çok sıkı denetlenmekte ve güvenli yemekler hazırlanıp müşterilere sunulmaktadır.”