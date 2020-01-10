Büyükkılıç: 2020 Kayseri için turizm yılı olacak

10 Ocak 2020

Hilal SÖNMEZ / Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın çalışanları ile bir araya geldi ve 2020 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Büyükkılıç'ın konuşması öncesinde Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı yatırımlarını anlatan bir kısa film gösterimi yapıldı. Gösterimde, Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında kente 3 milyar 149 milyon TL'lik katkı verdiği ve 1 milyar TL'lik devlet katkısının sağlandığı aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğu alanında olan tüm konularda çalışmaların devam edeceğini söyleyen Büyükkılıç ise 2020 yılında özellikle kentin turizm gelirlerini artırmaya yönelik projelere ağırlık vereceklerini dile getirdi. Büyükkılıç, “Kayseri 3 organize sanayi bölgesi, 1 serbest bölge, 4 üniversite ve 1 teknoparkı ile önemli bir merkez konumunda yer alıyor. Ancak biz bunları yeterli görmüyoruz. Bacasız sanayi olan turizmde de hak ettiğimiz yere gelebilmek için tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışma halindeyiz. 2019 yılında 23 bin civarında yabancı turisti misafir ettik. 2020 yılında bu sayıyı 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Turizmi sadece Erciyes Kayak Merkezi'nde 4 ay devam eden kış turizminin dışına çıkarıp 12 ay boyunca turist çeken bir merkez haline getireceğiz. Turizm bilinci için şehrin tüm dinamiklerinin konuyu sahiplenmesi gerekiyor. Markalaşma ve tanıtım için elimizden geleni yapacağız. 2020 Kayseri için turizm yılı olacak” dedi.

Özel ve kamu işbirlikleri ile doğudan ve dolaylı olarak kentin turizm gelirlerini artırmaya yönelik yatırımlar yapacaklarını söyleyen Büyükkılıç, Kapadokya ile Erciyes'in birleştiği bir turizm destinasyonunu da hayata geçireceklerini kaydetti. Yapımına başlanan ve proje süreci devam eden çalışmalar ile ilgili bilgiler de aktaran Büyükkılıç, “Altyapı ve eğitim çalışmalarımız olacak. Havaalanımızı büyüteceğiz. Hızlı tren projemizi hayata geçirmeye yönelik çalışmalarımız olacak. Antalya, Nevşehir ve Kayseri'yi birbirine bağlayan tren yolu ile Kayseri'nin diğer kentlere açılımını sağlayacağız. Otoban bağlantılarını güçlendireceğiz. Özellikle kış sezonunda hem Erciyes hem de şehir otelleri yüzde yüz dolulukla çalışıyor. Konaklama alanlarımızı artırmak için yeni otel çalışmaları yapmamız gerekiyor. Ayrıca ev pansiyonculuğu konusunu da olgunlaştıracağız. Turizme hizmet verebilecek kalite eleman ve rehber yetiştireceğiz. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne en az 100 futbol takımının geldiğini göreceğiz. Müze çalışmalarımız devam edecek. Gastronomi, sağlık, kültür, inanç, spor ve kış turizmi dahil olmak üzere pek çok alanda çalışmalarımız var. 2020 yılında bu çalışmaları hayata geçeceğiz” ifadelerini kullandı.