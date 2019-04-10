Büyükşehir, Hanlar Bölgesi’ne odaklandı

10 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni döneme damgasını vuracak projelerinin başında Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin etrafının açılması oluştururken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konunun en önemli tarafı olan esnaflarla fikir alışverişini sürdürüyor. Başkan Aktaş, yeni dönemde çarşı bölgesine yapılacak çalışmalar hakkında esnafı bilgilendirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez, Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım, çarşı derneklerinin başkanları ile bölge esnafının katıldığı toplantıda çarşının geleceği masaya yatırıldı.

Başkan Aktaş, Bursa’nın kalbi konumundaki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin önceliklerini, geceleri de güven verici aydınlatma çalışmaları, seyyar satıcı ve kaldırım işgallerinin önlenmesi, otopark ve ulaşılabilirlik, işleyişle alakalı sorunların çözümü ve reklam tanıtım olarak belirlediklerini vurguladı. Çalışma yöntemi ile ilgili herkesin farklı bir bakış açısı olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Ancak bizim ‘burada çalışma yapacağız. 1-2 ay dükkanları açmayın’ deme gibi bir şansımız yok. Bu arabanın arızasını durdurmadan, yolda tamir etmeliyiz. Esnafın da sürecin içerisinde olacağı, bizim ve Osmangazi Belediyemizin yapacağı çalışmalarla inşallah tarihi çarşımız hak ettiği değeri bulacak” diye konuştu.

Otopark çözümleri

Özellikle otopark sorunun çözümü noktası ilk etapta Kayhan’daki otopark alanın altının da otoparka dönüştürüleceğini bunun yanında Stadyum Meydanı Millet Bahçesi projesinde de 400 araçlık bir otopark olacağını hatırlatan Başkan Aktaş, “Her sorunu çarşı bölgesinde çözmemiz mümkün değil. Bu bölge çevresinde oluşturacağımız otoparklarla bu sorunu önemli ölçüde ortadan kaldıracağız. Yine Tophane bölgesinde tur otobüslerine yönelik bir çalışmamız olacak. Turizm zabıtamızı oluşturduk, turizm tanıtma ofisimizi daha işlevsel hale getirdik. Etap etap hayata geçireceğimiz çalışmalarla çarşıdaki değişimi hep birlikte göreceğiz” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Osmangazi Kent Meydanı Projesi kapsamında 2 bin araçlık bir otopark yapacaklarını hatırlatarak, oraya araçlarını bırakan vatandaşların Heykel – Garaj tramvay hattı ile rahatlıkla çarşı bölgesine ulaşabileceklerini hatırlattı.