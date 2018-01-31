Büyükşehir Muğla'ya 426 milyon TL yatırım yapacak

31 Ocak 2018

BEYZA COŞKUNTÜRK

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu yıl Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ve Büyükşehir Belediyesi olarak 426 milyon TL yatırım öngördüklerini açıklarken, 11 milyon TL'ye mal olan Menteşe Otogarı'nın da mart ayında açılacağının müjdesini verdi.

Osman Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında 2017 yılının değerlendirerek, 2018 yılı yatırım programı hakkında bilgi verdi.

Yatırım yaparken, organizasyonu en iyi şekilde kurmaya çalıştıklarını, öncelikli olan ve acilen yapılması gerekenleri yaptıklarını ve özellikle kırsalda yaptıkları hizmetlere ilişkin vatandaşın memnuniyetini tespit edeceklerini söyledi. Muğla'ya 2014-2017 yılları arasında toplam 862 milyon 500 bin TL yatırım yaptıklarını dile getiren Gürün, "Yılsonu itibariyle 253 milyon TL borç ödedik. Bize devredilen hizmetlerle ilgili ilçelerimizin daha önce yapmış olduğu yatırımlar ve ödenmesi gereken borçlar bize devredildi. Türkiye'nin 4. büyük borçlu belediyesiydik. Toplam olarak borçla değerlendirildiğinde 1 milyar 115 milyon TL bir yatırım yaptık" diye konuştu.

Muğla'da üretilen çiçek sayısı 10 milyonu aştı

Turizm kenti olarak bilinen Muğla'da nüfusun yüzde 60'ınınn tarımla ulaştığını söyleyen Gürün, tarımsal faaliyetlere ilişkin şu bilgileri verdi: "Muğla'da alım garantili çiçek ürettik. Çiçek üretimi 10 milyon adedi aştı. Muğla başta olmak üzere Isparta, Denizli gibi illere çiçek gönderimine başlandı. Ziraatle de ilgili çalışmalarımız var. Çiftçilerimize toprağını satma, ürününü sat diyoruz. Ekonomik olarak karşılığın alınması için ürünlerin çeşitlendirilmesi gerekiyor. Sulama kanalından fidan dağıtıma kadar katkı yapmaya çalşıyoruz. Çiftçimize biraz olsun can suyu veren projeler üretmeye çalışıyoruz. 430 tohum envanterimize eklendi."

Menteşe Otogarı mart ayında açılacak

Fen İşleri Daire Başkanlığı ile 360 milyon TL yatırımla 2 bin 210 km yol yapıldığını ifade eden Gürün, "11 milyon 128 bin TL'ye mal olan Menteşe Otogarı'nın mart ayında açılışını yapmayı düşünüyoruz. Menteşe Kışla Sosyal Yaşam Merkezi 42 milyon TL'lik yatırımla yıl sonunda bitecek. MUSKİ kuruluşundan bu yana 246 milyon TL yatırım yaptı. 32 susuz mahalle suya kavuştu. Yatağan Atık Su Arıtma Tesisi 5 milyon 529 bin 732 TL'lik yatırımla açıldı. Atık su arıtma tesisleri revize edildi. 61 milyon TL'lik revizyon çalışması yapıldı. İçme suyu arıtma tesisleri yenilenerek, 9 milyon TL'lik yatırım yapıldı. Katı atık ve düzenli depolama tesislerini önemsiyoruz. 6 ay sonra devreye alacağımız 17.5 milyon TL'lik yatırımla Milas tesisini de açacağız" dedi. Muğla'da ilk defa Tıbbi Atık Tesisi kurduklarını belirten Gürün, Avrupa ile Karbon, Su Ayak İzi ve İklim Değişikliği Azaltım Projeleri yürüttüklerini söyledi.

Muğla'nın toprak haritası oluşturuluyor

Muğla'da tarımın veriminin ortaya çıkarılması için öncelikle toprağı tahlil ettiklerini açıklayan Gürün, sözlerini şöyle sürdürdü: "418 milyon TL'lik yatırımla bu kapsamda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile beraber Toprak, Sulama Suyu ve Analiz Laboratuarı kurduk. Muğla'nın toprak haritasını oluşturuyoruz. Tarım arazilerinin ne nitelikte olduğunu ve ürünlerin verimliliğini ölçüyoruz. Uluslararası standartlarda zeytinyağı tadımcısı yetiştiriyoruz. 341 bin 482 bin TL'lik yatırımla toplamda 24 bin 697 zeytin, incir ve ceviz fidanı dağıttık. Yatağan'da 440 adet meşe fidanı diktik. Meşe ağacının köklerine aşılanan trüf mantarı ile yeni kazanç kapısı elde ettik. Çiftçimiz 5 yıl sonra verimi alarak dönüm başına yüksek bir gelir elde etmeye başlayacak."

"Toplu taşıma ve temiz kıyılarla birincilik ödülü aldık"

Mavi Deniz Temiz Kıyılar Birincilik Ödülü aldıklarını açıklayan Gürün, "Muğla'nın kıyılarıyla olağanüstü zenginliği var, ama deniz üzerinde yüzlerce tekne dolaşıyor. Uygunsuz boşaltım yapabiliyorlar. 6 tekne ile atık topluyoruz ve kıyı tesisimize boşaltıyoruz. Mavi Kart sistemi ile teknelerin ne kadar su aldığını ve ne kadar suyu denize geri boşalttığını öğrenebiliyoruz. Ulaşımda yüzde 94 dönüşüm sağladık. Özel Toplu Taşıma Dönüşüm Projesi ile birincilik ödülü aldık. Öğrenci Takip Sistemi kurduk. Bin 905 adet filo takip sistemi ile aileler çocuklarını takip edebiliyor" dedi.