Büyükşehir’de daire başkanlığı sayısı 18’e çıktı

14 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs ayı olağanüstü meclis toplantısında yeni organizasyon şeması oluştu. Genel sekreter yardımcılıkları kaldırılarak, daire başkanlıkları güçlendirildi. Büyükşehir Belediyesi’nde 2 yeni daire başkanlığı kurulmasına ve 1 daire başkanlığının dönüştürülmesine ilişkin karar, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alındı.

Büyükşehir Belediye Meclisi, olağanüstü gündemle toplandı. Mecliste, BUSKİ ve Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın kredi talebi değerlendirilirken, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2 yeni daire başkanlığı kurulmasına ve 1 daire başkanlığının dönüştürülmesine ilişkin oylama yapıldı. BUSKİ ile Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın kredi kullanma talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni daire başkanlıkları ile mevcut daire başkanlıklarının güçlendirilmesine ilişkin karar ise oy birliğiyle alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, yapılan düzenleme ile birlikte Büyükşehir’in yeni organizasyon şemasının ortaya çıktığını ifade etti. Yeni düzenlemede genel sekreter yardımcılıkları yerine güçlü daire başkanlıkları modelinin benimsendiğini kaydeden Başkan Aktaş, atılan bu adımla birlikte Büyükşehir’deki daire başkanlığı sayısının 16’dan 18’e çıktığını ifade etti. Başkan Aktaş, yeni dönem için Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Sahil Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulması kararını aldıklarını ifade etti.

Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Daire Başkanlığı’nın altında Ar-ge ve Akıllı Şehircilik şube müdürlüklerinin bulunacağını belirten Başkan Aktaş, “Bursa yeşille özdeşleşmiş bir şehir. Bizim bu dönem, park ve bahçelerle ilgili özel hedeflerimiz var. Bu nedenle sahil hizmetlerini de bu birime bağlayarak, Park Bahçeler ve Sahil Hizmetleri Daire Başkanlığı şeklinde yeni bir birim kurduk” dedi. Başkan Aktaş, açıklamasında, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın da Yerel ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak revize edildiğini vurguladı.