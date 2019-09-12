Büyükşehir’den ‘Cittaslow’ atağı

12 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahip oldukları doğal zenginliklerle adeta açık hava müzesi olan İznik ve Keles’i Yavaş Şehir ağına katmak için düğmeye bastı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve beraberindekiler, 30 ülkeden 260 kentin üye olduğu Cittaslow’un Türkiye’de temsilciliğini yürüten Seferihisar’a giderek, yapılan uygulamaları yerinde inceledi. İlçede Salı Pazarı, Fotovoltaik Güç Santrali, Çocuk Belediyesi, Kent ve Anı Evi, Can Yücel Tohum Merkezi, mandalina kurutma tesisi ve Sığacık Kaleiçi’ni gezen Bursa ekibi, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile de görüşerek katılım şartlarıyla ilgili bilgiler aldı.

Adaylık sürecinin başlamasıyla birlikte İznik ve Keles, 72 maddelik şartları yerine getirdiği takdirde Cittaslow şehir olma özelliğini kazanacak. Sözkonusu ilçeler, doğal güzellikleri ve kendine özgü kimlikleriyle kombine edilerek, hem turizm anlamında ülke ekonomisine katkıda bulunacak hem de dünya üzerindeki yaşanabilir kentler arasında Bursa’nın ön sıralarda yer almasını sağlayacak.