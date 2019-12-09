Büyükşehirden ‘Süt Kuponu’ ve ‘Ana Kucağı’ projeleri

09 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Tanıtımı yapılan projeler çerçevesinde ilk olarak bin 500 aileye her hafta düzenli olarak süt yardımı yapılacağını, 600 çocuğa da yine kesintisiz şekilde anaokulu eğitiminin verileceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Süt dağıtımı hemen, anaokulu uygulaması da 3 Şubat 2020 tarihi itibariyle başlayacak. Sistem oturdukça, kapasite artırımına gideceğiz. Hedefimiz, sokakları daha canlı ve mutlu bir Bursa” dedi.

Başkan Aktaş, toplantı kapsamında ‘duyarlı vatandaşlara’ çağrıda da bulundu. Bursa’da yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyenler için BESAŞ’ın kupon kampanyalarının bulunduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Ekmek, yumurta, yoğurt, peynir ve süt kuponları alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyenler, kuponları kendileri alıp ihtiyaç sahipleri için değerlendirebilirler. İsterlerse, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahiplerine kuponları ulaştırabiliriz. Yardım kuponuna ihtiyacı olan vatandaşlarımız Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza şahsen başvurabilirler” şeklinde konuştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Muradiye Salonu’ndaki toplantıya, Başkan Aktaş’ın yanı sıra BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bektaş ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yunus Kaldırım katıldı.