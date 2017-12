Büyüksimitçi: 4 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahibi

25 Aralık 2017

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ-Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) 51. Sanayi Gecesi'ni gerçekleştirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, milletvekili Taner Yıldız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı gecede konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Endüstri 4.0 yolculuğunda Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin önemine binaen bu yıl özel ödüllerini Ar-Ge ve tasarım merkezi olan üyelerine vermeyi uygun bulduklarını belirterek, "Her ne kadar Kayserimizdeki Ar-Ge merkezlerimizin sayısı bizi tatmin etmese de gelecek yıl bu sayının en az 4 katına ulaşması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kayserili sanayiciler olarak 3 OSB ve bir serbest bölgede 1700 civarında işletmemiz ile yaklaşık 4 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmine sahibiz. 150’den fazla ülkeye ihracat yaparak, 2017 yılını TİM verilerine göre 1,7 milyar dolar, TİM ve TÜİK verilerine girmeyen 300 milyon dolar serbest bölge ihracatı ile birlikte toplamda 2 milyar dolar civarında bir ihracatla kapatarak, ülke ekonomisine katkı vermeye devam edeceğiz”dedi.

“Büyüme rakamlarını tabana yayarak kalıcı hale getirmeliyiz”

Büyüksimitci, geçtiğimiz yıl başlatılan istihdam seferberliğinde Kayseri’nin 17 bin civarında yeni istihdam sağlayarak Türkiye’de istihdam artışında 10'uncu il olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan artı 2 ilave istihdam projesinin amacına ulaşması için Kayserili sanayiciler olarak gerekli çalışmaları başlattık. Ben inanıyorum ki devletimizin verdiği ilave teşviklerin de desteği ile istihdamda hedeflenen rakamlara ulaşarak, büyümeye katkı sağlayacağız” diye konuştu. Büyüme rakamları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Mehmet Büyüksimitci, “Türkiye her türlü sıkıntıya rağmen üçüncü çeyrek büyüme rakamlarında yüzde 11,1 büyüme oranı ile dünyada bir numara olmuştur. 2017’nin ilk 3 çeyreğinde elde edilen 7,4’lük büyüme oranı ile ülkemizin hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Üçüncü çeyrekte sanayi sektörünün yüzde 14.8 büyümüş olması büyüme rakamlarının dengelenmesini sağladı. Bu verilerle büyüme biraz daha üretim ve yatırıma kaymış oldu, dolayısı ile Türkiye daha dengeli büyüyecek. Bu büyüme ile yatırımlar artacak, işsizlik düşecek, ülkemize daha fazla yabancı sermaye girişi sağlayacak, enflasyon düşecek ve güven ortamı sağlayacaktır. Burada bize düşen rehavete kapılmadan büyüme rakamlarını tabana yayarak kalıcı hale getirmek, Türkiye düşmanlarını kıskandırmaktır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin yeni üretim ve cazibe merkezi olabiliriz”

Yerli otomobile de talip olduklarını kaydeden Büyüksimitci, "Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı"nda ilk yerli otomobili üretecek firmalar açıklandı. Kayseri olarak biz ilk günden beri yerli otomobil yatırım yerine talip olduğumuzu her fırsatta gerekçelerimizle birlikte dile getirdik. Biz bu yatırım yerine talibiz, çünkü biz Anadolu’da yeni üretim ve cazibe merkezleri oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Ülke sanayisinin Marmara Bölgesi'nde yoğunlaşmasının Türkiye'nin geleceği açısından bir takım riskleri barındırdığı kanaatindeyiz. Özellikle, yan sanayinin, eğitilmiş insan kaynağının yetersizliği ve lojistik dezavantajlar olduğu söylenerek Kayseri, Konya Aksaray gibi illerin önüne set çekilmeye çalışılıyor. Ülkemizin topyekün kalkınmasının sadece Marmara Bölgesi'nin kalkınması ile olamayacağı görüşündeyiz. Bölgemizin potansiyelini dikkate alarak Türkiye’nin yeni üretim ve cazibe merkezi olabiliriz” dedi.

Sanayi altyapısı olan illerimizin yatırım iştahı artırılmalı

Büyüksimitci, hem mevcut yatırımları korumak ve geliştirmek hem de yeni yatırımlar yapılmasını sağlamak için KAYSO'nun öneri ve taleplerini ise şöyle sıraladı; “Daha önceki 5084 sayılı Teşvik Kanunu ile başlayan sanayi altyapısı olmayan illere verilen teşviklerin amacına ulaşmamış ve o illerde sanayileşme sağlanamadığını görmekteyiz. Özellikle Anadolu’da Kayseri, Konya, Gaziantep, Adana gibi sanayi altyapısı olan illerimizin yatırım iştahını artıracak şekilde teşviklerden faydalandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Stratejik yatırımların bu illere yönlendirilmesinin Anadolu’da yeni üretim ve cazibe merkezleri oluşturacağına inanıyoruz. KOBİ tanımının bir an önce düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Aynı Sektörlerde faaliyet gösteren firmalar arasında haksız rekabet oluşturmayacak şekilde bir yapı oluşturulması, mevcut teşvik sisteminde oluşan haksız rekabet ortamından zarar gören Kayserili firmalarımızın olduğunu biliyoruz. Kayseri özelinde ise; beklediğimiz ve her seferinde dile getirdiğimiz bazı taleplerimizi size tekrar arz etmek istiyorum. Hızlı tren, otoban bağlantısı, hava limanının genişletilmesi, demiryolu yük taşımacılığı için mevcut hatların iyileştirilmesi ve navlun fiyatların makul düzeylere getirilmesi yani karayolu nakliyesi ile aynı fiyat. Sizden özel talebimiz ise; elektronik ticaretin ülkemize de katkı sağlayabilmesi adına, havaalanı gümrük işlemlerinin yapılabildiği havaalanı sayısının artırılması gerekmektedir. Kayseri’ den yapılacak olan ihracat ve ithalatlar ancak DHL, UPS, TNT gibi yabancı firmalar aracılığı ile sadece İstanbul da gümrüklemesi yapılarak işlemleri tamamlanabilmektedir. Fakat dünyanın birçok noktasına uçuş ağı bulunan THY’nin kargo alt yapısı kullanılarak, Kayseri hava alanın da bir kargo merkezine dönüşmesi Kayseri ihracatını arttıracak en önemli unsurlardan biridir.”

"Kayseri'nin kendi dinamikleri ile ortaya çıkmış bir başarı hikayesi var"

Dünyada artık şehirler arasında yarış olduğunu ve ülkelerin büyümesinin şehirlerin büyümesi ile doğru orantılı olduğunu kaydeden ve Kayseri’nin de bu anlamda başarı hikâyesine sahip olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kayseri bu anlamda tamamen kendi dinamikleri ile ortaya çıkmış bir başarı hikâyesine sahip. Kayseri eskiden beri bir ticaret şehriydi. Kendi insanının emeği ile Türkiye’nin en önemli sanayi şehirlerinden biri oldu. Tamamen kendi imkânları ile Kayseri bir Turizm şehri haline geldi. Dünyanın en uzun pistini, en modern tesislerini bu şehre kurduk. Yetmedi, şimdi 3 üniversitemizle çok önemli bir eğitim şehri haline geldik. 3 Büyükşehirden sonra en yüksek puanla öğrenci alıyoruz. Eğitim tesislerinin yüzde 85’i Kayserili hayırseverlerin, desteği ile yapıldı. Türkiye de bu anlamda tekiz. Kendi imkânlarımızla bu noktaya geldik. Şehrimizi, ülkemizi büyütmeye de devam ediyoruz. Bakın küresel krizden bu yana; istihdam ve ihracat da Türkiye ortalamasının en az 10 puan üstündeyiz. Biz diyoruz ki şehrimizi, ülkemizi büyütmeye devam etmek istiyoruz. Şimdi siz söyleyin bütün bunları yapan Kayseri hızlı treni, otoyolu, gümrüklü havaalanını hak ediyor mu, etmiyor mu” İfadelerini kullandı.

"Saniyicilermiz de üzerlerine düşen işleri fazlasıyla yaptı"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, şehrin tanıtımına özel önem verdiklerini belirtti. Çelik, “İlçelerimizin kalkınması için, esnafımızı kalkındırmak için yaptığımız çalışmalar var. Türkiye’nin en büyük besi çiftliği projesini başlattık ve çalışmalarına devam ediyoruz. Turizm bizim için çok önemli ve bu anlamda Erciyes’i güzel bir noktaya taşıyoruz. En önemli işlerimizden biri şehrimizi tanıtmak” dedi. Erciyes Üniversitesi’nin Türkiye’nin ilk on araştırma üniversitesi arasına girdiğini belirten milletvekili Taner Yıldız, "Erciyes Üniversitesi’nin bu başarısı bilim ve teknoloji ile büyüyeceği anlamına geliyor. Sanayicilerimizin de üzerlerine düşen işleri fazlasıyla yaptıkları kanaatindeyim. Yalnızca kendileri için değil, istihdam için, ülkemiz için, ülkemizin büyümesi ve ilerlemesi için koymuş oldukları katkılara bütün milletim adına, kıymetli arkadaşlarım ve siyaset adına da bir kez daha teşekkür ediyorum. Başkanlarımız Mehmet Beyin ve Rifat Beyin bahsettiği konulara da aynen katılıyoruz ve bunların çözümlenmesi içinde gayretlerimizi ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Gecede ödül alan şirketler

-2016 ilk 500'de HES Hacılar Elektrik, Boytaş Mobilya , Hasçelik Kablo , Boyteks Tekstil, Merkez Çelik, Orta Anadolu, Mega Metal, Yataş, Boyçelik, İstikbal Mobilya, Form Sünger ve Yatak, Erbosan Erciyas Boru, Sersim, Çetinkaya Mensucat, Femaş Metal.

-2016 ikinci 500'de Coreal Alüminyum , Gürkan Ofi s Mobilyaları, Şirikçioğlu, Şahin-Melek Et ve Et Mamülleri, Kilim Mobilya, İpek Mobilya, Beşler Tekstil , Karsu Tekstil, Meysu, Mondi Yatak Yorgan, Metal Matris, Has Çelik , Parteks Tekstil, Ceha Büro Mobilyaları, Turkuaz Seramik.

-2016 ihracat ödülleri 15 firma Boyteks Tekstil, Hes Hacılar Elektrik, Boydak Dış Ticaret, Orta Anadolu, Sersim, Mega Metal, RE-MA Metal, Hasçelik Kablo, Gürkan Ofis Mobilyaları, Coreal Alüminyum, Erbosan Erciyas Boru, Ceha Büro Mobilyaları, İpek Mobilya, Boyçelik Metal.

-Özel ödül alan firmalar Aspilsan, Başyazıcıoğlu Tekstil, Boytaş Mobilya, Güven Mühendislik, Hasçelik Kablo, Kayseri Şeker, Küçükler Tekstil, Merkez Çelik.

"Dış ticarette yükselişe geçtik"

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı kentin 2013 yılında 3 milyar dolar olan dış ticaret hacminin 2016 yılında 2 milyar 9 milyon dolara gerilediğini ve bu yıl yükselişe geçtiğini ifade ederek, "Bu yıl henüz yıl sonu rakamları alınmadan geçen yılın üzerinde bir seviyeye ulaşılmıştır. Kendi kendimize yetebilmemiz, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünler üretebilmemiz büyük önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.