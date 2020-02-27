Büyüksimitci: 81 il 81 meslek lisesi programını iyi değerlendirmeliyiz

27 Şubat 2020

Hilal SÖNMEZ/KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, sektörel toparlanma ve kümelenme çalışmalarının ihracata katkı sağladığını dile getirdi. Büyüksimitci, üretimde verimliliğin ve ihracatın daha da artması için mesleki eğitimin gerekliliği üzerine TOBB öncülüğünde başlatılan “81 il 81 meslek lisesi” programının da iş dünyası tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Şubat ayı olağan meclis toplantısı, önceki akşam oda meclis salonunda yapıldı. Toplantının açılışını Meclis Başkan Vekili İlhan Baloğlu yaptı. Oda Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise 2019 yılında, 2018 yılında yaşanan gelişemelerin yansıması ile zor bir yıl geçirildiğini ancak toparlanmanın başladığını dile getirerek rakamlar üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Ekonominin büyüme trendine girdiğini ancak 2020 yılında da temkinli olmak gerektiğini belirten Büyüksimitci, “2019 yılında toplam ihracatımızı yüzde 5.88 artırdık. 2 milyar 495 milyon dolar civarında ihracat yaptık. En çok ihracat yaptığımız kalemler mobilya, elektirkli ev aletleri, tel ve kablo, metal eşya ve tekstil ürünleri şeklinde sıralanıyor. Irak, Almanya ve ABD ise en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında yer alıyor. Sektörel anlamda toparlanıyoruz, kümeleniyoruz. İhracat rakamlarına baktığımızda küçük sektörlerimiz bu kadar büyüyemiyor ancak büyük sektörlerimiz oldukça iyi toparlanıyor” dedi. TOBB tarafından başlatılan “81 il 81 meslek lisesi” programı kapsamında Kayseri'de Kartal Lisesi'nin proje okul olarak belirlendiğini ve nitelikli iş gücü için bu programın desteklenmesi gerektiğini söyleyen Büyüksimitci, “Bir tarafta iş arayan inanlar, diğer tarafta ise çalışan arayan iş verenler var. İŞKUR rakamlarına baktığımızda işverenlerin aradığı nitelikli elemanı bulamadığını görüyoruz. TOBB'un 81 ilde 81 pilot okulla başlattığı bu program için neler yapabileceğimizi iyi değerlendirmeliyiz. Bu okulları cazip hale getirmeli, başarılı öğrencilere burs vermeli, teorik eğitimlerini alabilmeleri için fabrikalarımızda staj imkanı sunmalı ve en önemlisi iş garantisi vermeliyiz” diye konuştu.

Koronovirüs ile ilgili de açıklamada bulunan Büyüksimitci, “Belli sektörlerde de Türkiye'ye kayma olması bekleniyor. Kayseri firmaları bu alanda oluşacak açığı doldurmak adına hazırlıklı olmalı. Ayrıca yapacağımız iş görüşmelerinde de sağlık açısından temkinli olmalıyız” dedi. Büyüksimitci, Kayseri'de 13. Ar-Ge Merkezi'ni de Yataş'ın oluşturduğunu açıkladı.