“Çalışarak para kazanan bir Türkiye tarımı arzu ediyoruz”

26 Ekim 2018

BURSA - Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. BUSİAD Gıda Uzmanlık Grubunun ev sahipliğinde, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Uludağ Üniversite Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü işbirliğiyle hayvansal üretimle ilgili sorunların masaya yatırıldığı Zootekni Çalıştay’ı BUSİAD Evi’nde gerçekleştirildi.

7 ayrı başlık halinde oluşturulan masalarda zootekni eğitiminden, yatırımlar ve finans yönetimine, büyükbaştan, küçükbaşa, arıcılıktan, kanatlı kümes hayvanlarına ve yem sektörü- hayvan beslemeye kadar 7 başlıkta gerçekleştirilen Çalıştay’a öğretim üyeleri, sektör temsilcileri, kamu temsilcileri ve öğrencilere kadar konunun tüm muhataplarının temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. İbrahim Ak, tarımda bitkisel üretim ile hayvansal üretimin ayrı ayrı hayata geçtiğini, ancak birlikte yapılması gerektiğini belirterek, “Hayvansal üretimde iyi eğitim görmüş zooteknistlere ve veterinerlere ihtiyaç olduğunu” söyledi. Ak, çalıştayda Bursa’da sektörün 7 farklı konuda, güçlü, zayıf tarafları ile fırsat ve tehditlerinin konuşulacağını çıkan sonuçların da ilgililerle paylaşılacağını belirtti.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay ise, beslenmenin en önemli unsurları arasında yer alan hayvansal ürünlerin üretim süreciyle ilgili böylesine kıymetli bir çalıştaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek şöyle devam etti: “Hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu yakından bilenlerdenim. Zaman zaman konuşmalarımda, en büyük desteğin tarıma ve dolasıyla hayvancılığa verilmesi gerektiğini hep dile getirmişimdir. Avrupa Birliği’nde verilen desteklerin en büyüğü bu alanlaradır. Biz de, bizi doyuran tarımsal üretimlerin tümüne çok özel bir bakış geliştirmek durumundayız. Samanı ithal etmeyen, kendi damızlığını yetiştirebilen, et ve canlı hayvan ithal etmeyen, yem ve ilaç ithal etmeyen ve kendi ırklarını ıslah edebilmiş ve belki de en önemlisi tarımda çalışarak para kazanan ve yaptığı işten memnun olan bir Türkiye tarımı arzu ediyoruz. Umarım, buradan çıkan sonuçlar, ilgililer nezdinde de gerekli etkileri yapsın.”

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Bilgili ise, Türkiye’nin kırmızı et üretiminin ortalama 1 milyon 150 bin ton olduğunu tüketimin ise 1 milyon 300 bin ton civarında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bilgili bu açığı kapatmanın mümkün olduğunu bunun için politikalara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hacı Dursun Yıldız ise, tarımı desteklemenin çiftçiyi desteklemek anlamına gelmediğini, aslında 80 milyonun desteklendiğini söyledi. Et üretimiyle ilgili sıkıntı olmadığını da kaydeden Yıldız, israfın önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından 7 masada sektörün sorunları tartışıldı.