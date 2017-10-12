Çankırı'da trafik kazası: 8 yaralı
Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Çankırı'da Ömer G'nin kullandığı 18 AU 366 plakalı otomobil ile Avni B. idaresindeki resmi plakalı kamyonet Çankırı-Kastamonu yolu SGK Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Hamza A, Bekir E, Mustafa K, Tolga A, Burak Ş ve Alper T. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Çankırı-Kastamonu yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: AA