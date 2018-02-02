Çardak OSB, Denizli sanayisine doping olacak

02 Şubat 2018

AHMET USMAN

DENİZLİ - Altyapısı 20 yıl önce tamamlanmasına karşın, 1998 krizine denk gelmesi nedeniyle parsel sahiplerinin yatırım yapmadığı, zaman içinde üçte birlik kısmı Vakıfbank'ın mülkiyetine geçen Çardak Özdemir Sabancı OSB'nin canlandırılması için ilk adımlar atıldı. Geçen yıl OSB yönetiminin altyapıyı yeniden elden geçirdiği bölgede, Vakıfbank mülkiyetindeki parsellerin metrekaresi 5 dolardan yatırımcıya satılması için protokol imzalandı. Uygun konumu nedeniyle Denizli haricinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden sanayicilerin ilgi göstermesi beklenen Çardak Özdemir Sabancı OSB, 92 parselden oluşuyor. OSB'nin Denizli ihracatı ve istihdamına çok ciddi katkı sunması bekleniyor.

OSB 2 yılda ayağa kalkacak

Çardak Özdemir Sabancı OSB yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürüten Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, son dönemde yaptıkları çalışmalarla Çardak OSB'de hareketlenmenin başladığını ifade etti. İkiler Otomotiv firmasının üretime başladığını, Sanel Asansör ve Türkeli Ray'ın da üretime başlamak için gün saydığını vurgulayan Keçeci, "Vakıflar Bankası ile yaptığımız protokol gereği parsellerin metrekaresini 5 dolar'dan satacağız. OSB Yasası gereğince parsel sahipleri bir yıl içinde proje verecekler, 2 yıl içinde de üretime başlayacaklar. Üretime başlamayanlar da parsellerini satacaklar. Aksi halde bu alanlar bakanlık tarafından satın alınacak. OSB yönetimi olarak önümüzdeki günlerde parsel sahiplerine çağrımızı yapacağız ve süre başlayacak" diye konuştu.

Altyapısı bitmiş, elektriği, suyu, yolu olan bir sanayi parseli için 5 dolarlık metrekare fiyatının çok uygun olduğuna dikkat çeken Keçeci, artık Denizli'de sanayi tesisi kuracak yerlerin azaldığını, son dönemde Denizli'de yatırımların da durduğunu söyledi. Keçeci, yatırım yapacakların bir kısmının bölgesel teşviklerden dolayı Uşak'a gittiğini, bu nedenle Denizli'nin ihracatının da patinaj yaptığını ifade ederek, "Aylık ihracatımız 150-200 milyon dolar bandında. Fabrikalar kapasitelerinin yüzde 70-80'ini kullanıyor. Çardak OSB yeni bir heyecan yaratacak. Gönlümüz burada tekstil dışında sektörlerin yer almasından yana. Çünkü Denizli tekstile doydu" ifadelerini kullandı.

Bölgede yatırımlar hız kazandı

Geçmişte yaşanan sıkıntılar nedeniyle Çardak OSB'nin uzun yıllardır atıl kaldığına dikkat çeken OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Denizli Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Okan Konyalıoğlu, "Yaşanan sıkıntıların önemli bir bölümünü oluşturan Vakıfbank'a ait parsellerle ilgili sıkıntı geçtiğimiz günlerde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin girişimleri ile çözüldü. Sanayi Odası'nın kendi bünyesindeki parselleri 2014 yılı içerisinde metrekaresi 3 dolara satması ile birlikte bölgede yatırımlar hız kazandı. Bölgede hızlanan yatırımların Denizli'ye bundan 20 yıl önce rahmetli Turgut Özal zamanında yaşadığı başarı öyküsünün benzerini yaşatacağına inanıyorum. Denizlili üreticilerde ve üyelerimizde bu heyecanı görüyorum. Dünya konjonktüründeki ekonomik, sosyal ve siyasal dalgalanmalara karşın üyelerimizde yatırım ve iş yapma heyecanı var. 3-5 sanayici bir araya geldiğimizde birbirimizi yatırım yapma üzerine motive ediyoruz" diye konuştu. OSB'de geçen yıl 3 firmanın yatırım yaptığını, bunlardan birisinin üretime başladığını dile getiren Konyalıoğlu, "Vakıfbank'ın elinde 20-50 bin metrekare arası büyüklüklerde toplam 980 bin metrekareye ulaşan 35 parsel bulunuyor. Yaklaşık 300 bin metrekaresini de Denizli Sanayi Odası 2 yıl önce sattı. OSB'deki diğer parseller 20 yıl önce alan arkadaşların mülkiyetinde. Onlar da, kimse yatırım yapmadığı için harekete geçmiyorlardı. Artık onlar da yatırım programı yapmaya başladılar. Şu an OSB'ye ciddi bir teveccüh var" dedi.

Denizli ihracatını ikiye katlar

Çardak OSB'nin Denizli ihracatını ikiye katlayacağını tahmin ettiklerini anlatan Konyalıoğlu, "OSB; serbest bölge, havalimanı, Denizli-Antalya karayolu ve demiryolunun hemen yanında. Yani Denizli'nin handikaplarını en az yaşayacak lokasyonda. Türkiye'de demiryolu yapısal bir değişime giderse, burası yurtdışında da çok kolay pazarlanabilecek bir bölge. Çardak OSB'nin Denizli'nin yeni bir başarı hikayesi olacağını düşünüyorum. Üyelerimizde bu heves ve imkan var" diye konuştu.