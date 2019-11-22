Cargill davasında “hak ihlali” kararı

22 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) – Bursa Barosu'ndan yapılan açıklamada Av. Ali Arabacı, Av. Yahya Şimşek ve Av. Cumhur Özcan’ın 2005 yılında Bursa Valiliği ile Başbakanlık'a başvurarak, Cargill fabrikasıyla ilgili Yüksek Planlama Kurulu kararı, imar planı ve buna dayanarak çıkarılan inşaat ruhsatının Bursa 2. İdare Mahkemesi'nce verilen iptal kararlarının uygulanmasını istediği, uygulanmayınca da İdari Yargılama Usulu Yasası uyarınca dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, Bursa Valisi Oğuz Kaan Köksal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin ve Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Turgut hakkında tazminat davası açtığı hatırlatıldı. Bu süreçte sadece Gemlik Belediyesi eski başkanı Mehmet Turgut’un tazminata mahkum edildiği kaydedilirken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Diğer davalılar hakkında tazminata mahkum edilmemiş, Yargıtay'ın bozma kararlarına karşın yerel mahkeme kararında direnmişti. Yeniden temyiz başvurusu üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da kararı usul ve yasaya aykırı bularak dosyayı ilgili daireye göndermişti.

11 yıl sonra davacılara vekaleten Av. Erol Çiçek, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Bu sırada "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun" çıkarıldı. Bu kanun gereğince başvuru, 3 Ocak 2019 tarihinde Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'na yapıldı.

21 Ekim 2019 tarihinde başvuruyu kabul eden komisyon, müracaat edenlerin "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlal edildiğine karar verdi. Komisyon ayrıca, kararın "hızlandırıcı etki" yapması ve daha fazla sürüncemede kalmaması için, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bildirim yaptı.”