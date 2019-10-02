Cargill'in biyoetanol tesisine verilen “ÇED Gereksizdir” kararına iptal

02 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - TBB önceki dönem Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Av. Ali Arabacı ve Bursa Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Av. Erol Çiçek tarafından açılan davada verilen kararı, Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun açıkladı.

Bursa Barosu’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Altun, Cargill Biyoetanol Tesisi için ÇED Yönetmeliği gereğince hazırlanan proje tanıtım dosyasının, İznik Gölü’ndeki balık türleri, bölgenin flora-faunası, zeytinlik ve diğer tarım arazileri, İznik Gölü sulak alanı ve çevresel faktörler açısından yetersiz bulunduğunu söyledi. Altun, “İznik Gölü havzası gibi çok hassas, biyolojik çeşitliliği çok zengin bir alanda, projenin proje tanıtım dosyası ile gerçekleştirilmeyeceği bilirkişi raporunda belirtilmiştir” dedi.

Bursa Barosu Başkanı Av. Altun, “Bu karar, sadece Cargill konulu hukuksuz işlemler için idari yargı tarafından verilen iptal kararlarının ne ilkidir, ne sonuncusu olacaktır. Bursa Barosu öncülüğünde 20 yıldan fazladır verilen hukuk mücadelesinin amacı, bu mücadele sonucunda idare mahkemelerince hukuksuz işlemlerle ilgili verilen iptal kararlarının uygulanması içindir. Bu mücadelenin sermaye düşmanlığı, hele ki yabancı sermaye karşıtlığı olmadığı bilinmelidir. Tarihten gelen sorumluluğu ile Bursa Barosu’nun hukuku üstün kılmaktan başka amaç ve çabası olmamıştır, olmayacaktır” diye konuştu.