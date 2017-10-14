Çarşıda ‘Payitaht’ hareketliliği

14 Ekim 2017

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde gerçekleştirilen ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’ 31 Ekim’de sona eriyor. Bölge esnafı, Haziran ayından bu yana düzenlenen Alışveriş Günleri’nin bölgeye büyük hareketlilik kazandırdığını söyledi.

BTSO öncülüğünde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) işbirliğinde 2 Haziran’da startı verilen ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’, Bursa ekonomisinin kalbinin attığı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ne büyük ivme kazandırdı. Alışveriş Günleri, 4 bine yakın işyerinin yer aldığı, 850 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en eski ve en büyük açık hava alışveriş merkezlerinden birisi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ndeki esnafa da moral verdi.

“Çarşıdaki sinerjiyi güçlendirdi”

BTÇH Başkanı Muhsin Özyıldırım, “Tarihin Mirası, Alışverişin Alası’ temasıyla devam eden Alışveriş Günleri’nin esnafın ticaretini artırdığını söyledi. Alışveriş Günleri’nin çarşıdaki sinerjiyi güçlendirdiğine dikkati çeken Özyıldırım, “Bu durumdan hem çarşı esnafımız hem de müşteriler oldukça memnun. Bölgemizde bu kadar büyük hediyelerin dağıtıldığı başka bir organizasyon düzenlenmemişti. Bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay ve yönetim kuruluna çarşı esnafımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Çarşı esnaflarından Akif Yalçınkaya, müşterilerin Alışveriş Günleri’nin ardından daha da bilinçlendiğini belirterek, “Alışveriş Günleri’nden oldukça memnunuz. Müşterilerimiz de aynı şekilde gayet memnun. Alışveriş Günleri ile çarşılarımız daha da bereketlendi. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgemize destek veren BTSO’ya teşekkür ederim” diye konuştu.

Esnaf Latif İlhan ise ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’ programının her sene yapılmasını istediklerini belirterek, “Bu organizasyon, çarşımızdaki ticaret hacmine büyük güç kattı. Satışlarımız artarken, müşterilerimiz de daha bilinçli hale geldi” şeklinde konuştu.

Esnaf Şükrü Avcı da 10 otomobil, 10 dizüstü bilgisayar ve 10 akıllı cep telefonunun dağıtılacağı organizasyon sayesinde Bursalıların çarşıya olan ilgisinin arttığının altını çizdi.

Akredite olmuş işyerlerinden toplamda 100 TL’lik alışveriş karşılığı bir çekiliş kuponu almaya hak kazanan tüketiciler arasında gerçekleştirilecek çekilişin ardından otomobil, dizüstü bilgisayar ve akıllı cep telefonları sahiplerini bulacak.