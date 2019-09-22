Çarşılı köprüler iki belediyeyi kardeş yaptı

22 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Dünyadaki dört çarşılı köprüden biri olan Irgandı Köprüsü'nü ilçe sınırları içerisinde bulunduran Osmangazi Belediyesi ile dünyadaki bir diğer çarşılı köprü olan Osma Köprüsü'nün yer aldığı Bulgaristan'ın Lofça Belediyesi Kardeş Şehir oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, protokol imzalayarak kardeşlik köprüleri kurdukları Lofça Belediye Başkanı Kornelia Marinova’ya Irgandı Köprüsü, Gurabahane-i Laklakan ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdirdi. Bulgar belediye başkanı ve beraberindeki heyeti ilk olarak Irgandı Köprüsü’ne götüren Başkan Dündar, köprünün tarihi hakkında bilgiler verdi. Başkan Dündar ile birlikte köprü üzerindeki dükkanlara tek tek giren ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Marinova’ya sanatçılar da çeşitli hediyeler takdim etti.