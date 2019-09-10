Çarşılı köprüler kardeş oldu

10 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani’nin girişimleri ile Osmangazi Belediyesi ve Lofça Belediyesi kardeş şehir oluyor. Başkonsolos Ergani’nin Lofça Belediye Başkanı Kornelia Marinova’ya yaptığı ziyarette Osma Köprüsü gibi bir başka çarşılı köprünün de Bursa Osmangazi Belediyesi’nde olduğunu söylemesi, iki belediye arasında kardeşlik köprülerinin kurulmasına vesile oldu. Irgandı Köprüsü’nü merak eden Bulgar Başkan Marinova, bu özel iki köprülere sahip olan iki belediyenin kardeş şehir olması gerektiğini düşünerek Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a kardeş şehir olma teklifinde bulundu.

Oy birliğiyle kabul edildi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Lofça Belediye Meclisi’nde iki belediyenin kardeş olması için alınan kararın ardından konuyu Osmangazi Belediye Meclisi’nde gündeme getirdi. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Dünyanın en eski çarşılı köprüsü olan Irgandı Köprüsü, ilçemiz sınırları içerisinde bulunuyor. 1442 yılında inşa edilen köprü, 2004 yılında Osmangazi Belediyemiz tarafından restore edildi. Dünyada, Irgandı Köprüsü’ne benzer üç çarşılı köprü daha vardır. Bunlar Bulgaristan’ın Lofça kentinde bulunan Osma Köprüsü, İtalya’nın Floransa kentinde bulunan Ponte Vecchio Köprüsü ve Venedik kentinde bulunan Rialto Köprüsü’dür. Lofça kenti, çarşılı köprüye sahip olmasının yanı sıra, tarım, turizm ve ticaret hacminin yüksek olduğu bir şehir. Bu yönüyle de iki şehir aslında birbirlerine çok benziyor. Kardeş şehir olmanın iki belediyeye gerek ekonomik, gerekse kültürel değerler katacağına inanıyorum” dedi.