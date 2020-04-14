Çavuşoğlu: Yeni bir destek paketi gündemde

14 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - BALKANTÜRKSİAD, online yönetim kurulu toplantılarını önemli isimlerle yapmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ardından, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile de uzaktan görüntü yöntemiyle bir araya gelen BALKANTÜRKSİAD YK üyeleri, son gelişmeleri Çavuşoğlu’ndan dinledi ve üyelerinin de mevcut sorunlarını aktarma şansı elde etti.

BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan’ın yönettiği toplantıya katılan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti olarak Ekonomi İstikrar Kalkanı paketinin ardından yeni bir paketin daha hazırlığında olduklarını ifade ederek, “Yeni bir destek paketi gündemde. Bu iş, hazır mutfağında devam ederken, sizden alacağımız bilgilerle birlikte paket içeriğine daha da faydalı olabiliriz. O yüzden bu toplantılar çok önemli” dedi.

Pakette önemli maddeler var

Paket içeriğine dair bilgiler veren Çavuşoğlu, “Bu süreçte, ücretsiz izne ayrılanlar olduğu gibi 15 Mart’tan sonra işini kaybedenler de var ve bu vatandaşlarımız da bundan istifade edecek. Vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler de içeriyor. Geniş bir paket olacak. Umarım bu gibi paketlerle, süreci en az hasarla geçireceğiz” diye konuştu. Bu toplantıların önemli olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Bu süreçte, kurallar ve tedbirler gereği çok fazla sahada olamıyoruz. O sebeple bu tip online yöntemlerle sizlerle bir arada olmak, sizleri ve düşüncelerinizi dinlemek bizim için çok önemli. Sizlerden aldığımız bilgileri hemen ilgililere aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Avrupa Birliği iyi bir sınav vermiyor”

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çavuşoğlu, “İleriki süreç önemli şeylere gebe. Covid’den önce ve Covid’den sonra olarak ayırabileceğimiz bir dönem. Avrupa Birliği’nin hiç iyi bir sınav vermediğini düşünüyorum. Güç kaymalarının yaşanacağı, tedarik zincirlerinin bir yerden bir yerlere aktarılacağı, iki kutuplu bir dünyaya gitmekte olduğumuzu görüyorum. Ülkemizin bu noktada avantajları ve fırsatları var. Türkiye nispeten iyi durumda. Bu süreç arz ve talep konusunda bir ‘V’ halini aldı. En tepeden en dibe düşüldü ve tekrar en yükseğe çıkacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“Birbirimize yardımcı oluyoruz”

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’na katılımları için teşekkür eden BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan da, hayatın durmadığına dikkat çekerek, “Koronavirüs sağlığın yanı sıra insanları sosyal ve psikolojik anlamda da etkilediğinden bu ilişkileri devamlı diri tutmaya ve birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. O yüzden yeni gelişen bu video konferans yöntemiyle sık sık bir araya geliyoruz” şeklinde konuştu.

“Yardımlarda öncü olduk”

Bu süreçte ihtiyaç sahiplerine de gereken desteği sürdürmeyi ihmal etmediklerini dile getiren Başkan Tunakan, “Mudanya Kaymakamlığı kanalıyla bir yardımda bulunduk. Üyelerimizin bağışlarıyla Mudanyalı ihtiyaç sahibi 200 aileye Başkan Vekilimiz Fatih Şakir’in katılımıyla dağıtımlar yapıldı. Bu anlamda Bursa’da ilklerden biri olduk. İftar yemeklerine harcanacak bütçemizi de ihtiyaç sahiplerine bağışlamayı planlıyoruz. Balkanlardan gelen Türkiye’de eğitim gören ve burs verdiğimiz öğrencilerin Türkiye’deki sıkıntılarının çözümleri ile ilgili Vakıf kanalımızla da ciddi çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Tunakan’dan yerli malı kullanalım çağrısı

Tunakan sözlerini şöyle noktaladı: “Bizler çözüme dönük önerileri sayın Bakanımızla ve diğer Vekillerimizle hep paylaştık. Sağ olsun hepsi yakından ilgileniyorlar. Daha önce de birçok kez yaptığımız iş birliklerimiz hep sonuç verdi. Bizler özellikle bu süreçte ülkemizde üretilen malları kullanma çağrısı yapıyoruz. Yerli mallarımızı kullanalım ki üretimin ve istihdamın devam etmesine katkı sağlayalım.”