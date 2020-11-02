Çay üreticileri, 3,5 liradan alım yapan firmaya koşuyor

02 Kasım 2020

NECATİ TUZCU-RİZE

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir özel sektör firması yaş çay taban fiyatı 3,27 lira olmasına rağmen çayın kilogramını 3 lira 50 kuruştan alıyor. Firma yetkilisi Mustafa Aytemiz, kar yağana kadar alımları sürdüreceklerini dile getirerek “Şu an 4. sürgün çayını alıyoruz. Günlük ortalama 100 ton çay alıyoruz. Vatandaşlarımız ne zaman son verirse o zaman çay almayı bırakacağız. Yani kar yağana kadar çay almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Fiyatı gören üreticiler de topladıkları çayı geç saatlere kadar olmasına rağmen satmak için mücadele veriyor. Fiyattan memnuniyetini dile getiren üreticiler, kampanyanın başında 3 lira 27 kuşun altında çay alan özel sektörün şimdi 3 lira 50 kuruştan alım yapmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.