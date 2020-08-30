ÇAYKUR, 3’üncü sürgün alımına 1 Eylül’de başlıyor

30 Ağustos 2020

NECATİ TUZCU-RİZE

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (ÇAYKUR) 2020 yaş çay sezonu 3’üncü sürgün alımlarına 1 Eylül’de başlayacağı bilgisi verildi.

ÇAYKUR’un 3’üncü sürgün dekar başı kotayı ise geçen yılki kota miktarı olan 400 kilogram olarak açıklaması bekleniyor. ÇAYKUR, 2020 yılı yaş çay sezonunun birinci sürgününde 247 bin ton, ikinci sürgün döneminde ise 270 bin ton yaş olmak üzere üreticilerden toplamda 517 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirmişti.

Öte yandan COVID-19 nedeniyle ilk iki sürgünde pandemi tedbirleri altında yaş çay alımını gerçekleştiren ÇAYKUR, 3’üncü sürgün döneminde de aynı tedbirler altında yaş çay alım politikasını uygulayacak.