ÇAYKUR, ağustosta aldığı çayın ödemelerine 29 Eylül’de başlayacak

27 Eylül 2020

NECATİ TUZCU-RİZE

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), ağustos ayı yaş çay bedeli ve temmuz ayı organik çay fark ödemelerini yapacağı tarihleri açıkladı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Ağustos ayında üreticilerimizden almış olduğumuz 91 bin ton yaş çayın bedeli olan 297 Milyon TL’nin ödemelerine, 29 Eylül 2020 Salı gününden itibaren başlanacak. Ödemelerimiz iki gün içerisinde tamamlanacak. Diğer bir ödememiz de temmuz ayında alınan organik çay fark tutarı olan 16 Milyon TL, 30 Eylül Çarşamba gününde yapılacak. Bilindiği gibi üreticilerimizin ilgili banka hesaplarına yapılan ödemeler, bir sonraki gün çekilebiliyor.”