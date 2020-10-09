ÇAYKUR, bu yıl 105 bin ton kuru çay sattı

09 Ekim 2020

NECATİ TUZCU-RİZE

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ÇAYKUR’un 2020 yılında bugüne kadar 105 bin ton kuru çay satışı yaptıklarını ve geçtiğimiz yılı şimdiden 15 bin ton geçtiğini kaydetti. Satışlarımız 2018 yılında 80 bin tondu. Rakam her yıl artıyor, ama ben bu artışları da yeterli bulmuyorum. 750 bin ton yaş çay alıyorsak, en az 130 bin ton siyah çay satmamız lazım. Onun için pazar arayışımız devam ediyor” dedi.

Üretici beyaz çay için bu yıl tarlaya girmemiş olsa da ÇAYKUR’un satışlarının arttığını dile getiren Alim, Bu yıl beyaz çaya üreticinin fazla bir ilgisi olmadı. Bunu yabancı işçi gelmeyince üreticilerin bu çayları kendilerinin toplamasına bağlıyorum. Hastalık nedeniyle de çay bahçelerine 2 kere girmek istememiş de olabilirler. Önce beyaz çay için filizler toplanıyor, daha sonra çayın kendisi toplanıyor. Üretici bahçeye 2 kez girmek istemediği için beyaz çay rekoltesi azaldı. Bu yıl sadece 188 kilogram beyaz çay alabildik. Tabii biz beyaz çayın bize satılmasından, stoklarımızın eritilmesinden yanayız. Bugün itibariyle de 145 kilogram beyaz çay satışı gerçekleştirdik. Onunda çoğunluğu yeni açmış olduğumuz çay satış mağazalarımızdan oldu. Yani üreticinin bize sattığı beyaz çay da azalma var, ama bizim satışlarımız arttı. Bu durum da kurum açısından olumlu” dedi.

"Bu hafta yaş çay alım sezonunu kapatmayı düşünüyoruz"

Öte yandan vatandaşın çayını toplamasında sorunlar yaşandığı için bu yıl çay sezonunun uzun sürdüğünü, bu hafta sonu ise sezonu kapatmayı düşündüklerini dile getiren Alim, “Biz üretici de olduğumuz için çay üretenlerin mağdur edilmesini istemiyoruz. Bu nedenle alım süresini uzattık. Bu sayede 730 bin tonları geçtik. Ama bu hafta sonu itibariyle artık kampanyayı kapatacağız. Artık kurumu da düşünmemiz lazım. İnsanlar hava açık biraz daha gelsin diye düşünüyor ama her şeyin bir zamanı var. Bu hafta sonuna kadar artık tüm üreticilerimizin çaylarını bitirmeleri gerekiyor” diye konuştu.

ÇAYKUR’un marka değerlerinden biri olan soğuk çay Didi'nin eskisi gibi piyasada yeteri kadar bulunamadığı için bazı esnaflar ve vatandaşların durumdan şikayet etmeleri ile ilgili olarak ise Alim, "Olmayan bir yer görünce koydurtuyorum" ifadesini kullandı. Didi'nin bu yıl 70 milyon litre satıldığını kaydeden Alim, yıl sonu hedeflerinin ise 100 milyon litre olduğunu dile getirdi.