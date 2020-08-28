Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında hedef yarım milyar doların üzerine çıkmak

28 Ağustos 2020

Türkiye'nin ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzümde 2020-2021 sezonunda 500 milyon doların üzerinde ihracat bekleniyor.

Yıllık 1 milyon 500 bin ton üzüm rekoltesiyle Türkiye'nin kurutmalık üzüm üretiminin yüzde 85'inin, yaş üzüm üretiminin ise yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Manisa'da bağlarda hasat, sergilerde ise kurutma mesaisi devam ediyor.

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının tamamına yakınının yapıldığı Manisa'da bu sezon ortalama 250 bin ton ürün ihracatı hedefleniyor. Bu yıl kuru üzüm rekoltesinin 271 bin ton, 9 numara kalitedeki üzümün ise TMO tarafından 12,5 lira taban fiyattan alınacağının açıklandığı Manisa'da 2020-2021 sezonunda ihracatın 500 milyon doların üzerine çıkması öngörülüyor.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 2019-2020 sezonunda kuru üzümde ton başına 2 bin dolar civarında ihracat seviyelerini yakaladıklarını belirtti.

Türkiye'nin dünya kuru üzüm piyasasına yön veren bir ülke olduğuna dikkati çeken Celep, "Sayın Bakanımız (Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli) 9 numara üzümde fiyatı açıkladı. '50 bin tona kadar alabiliriz 12,5 liradan aşağıya düşürmeyiz, 7 Eylül'den sonra alımlarımıza başlayacağız' diye aktardı. 12,5 lira bizim için kötü bir rakam değil, kabul edilebilir bir seviye çünkü ABD gibi önemli bir kuru üzüm üreticisi ton başına 2 bin 200 dolar seviyelerinin altında ürününü satmıyorsa biz de Sultani çekirdeksiz kuru üzümü 2 doların üzerinde taşımak için gayret edeceğiz." dedi.

Celep, son iki sezondur Türk kuru üzümünün ihracatta yarım milyar dolar barajını geçerek tarihi seviyelerini gördüğünü anımsatarak "Geçen yıldan elimizde belli bir miktarda stok ürünümüz olduğu için bu seneki 271 bin tonu da eklediğimizde yine ihracatta 500 milyon dolar rakamının üzerine çıkacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim." diye konuştu.

Sektörün önemli paydaşlarından TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ali Rıza Türker de 10 bin faal üyeleriyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıkladığı fiyatı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Türker, şunları kaydetti:

"Hem Cumhurbaşkanımıza hem de Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz 20 yıldır devletin piyasa düzenleyici olarak üzüm sektöründe yer alması gerektiğinin üzerinde duruyorduk. Tek başına TARİŞ'in piyasayı düzenlemesi mümkün değildi, TMO ile bu düzenleme işlemi sağlandı. İnşallah bu sezon üzüm ihracatımızda bütün stoklarımızı eritiriz ve yeni sezona sıfır stokla başlarız."

Kaynak: AA