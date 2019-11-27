Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi açıldı

27 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Yunuseli Mahallesi’ndeki Bursa Valiliği Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nin açılışı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımıyla yapıldı. Törende Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iş insanı Celal Sönmez’in yanı sıra engelli vatandaşlarla aileleri de hazır bulundu.

Açılışta konuşan iş insanı Celal Sönmez, “Sönmez ailesi olarak farklı alanlarda Bursa ve Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıyı sosyal desteklerle taçlandırmamız bizleri mutlu etti. Yaklaşık 3 bin 200 metre kare kapalı alanda kafe yemekhane yüzme havuzu gibi etkinlik alanları bulunmaktadır. Her yıl 2 bin öğrencinin yararlanacağını umuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sosyal sorumluluk projeleriyle şifa bulan çocuklar eğitimlerle destek olabildiğimiz çocuklar bizler için en büyük hediyedir” dedi. Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, merkezi yaptıran iş insanı Celal Sönmez’e plaket takdim etti.

Geçen yıl temeli atılan merkez 8 bin metrekare alan üzerine kurulu. 11 milyon liraya mal olan merkezde her yıl 2 bin öğrenciye hizmet verecek şekilde terapi sınıfları ve atölyelerle birlikte tedavi amaçlı kapalı yüzme havuzu, spor salonu, fizyoterapi salonu yer alıyor. Ayrıca sosyal amaçlı konferans salonu, kafeterya ve yemekhane yanında öğretmenler ve uzmanlar için kullanım alanları bulunuyor.