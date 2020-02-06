Çelebi Bandırma Limanı, büyümesini sürdürüyor

06 Şubat 2020

Halim ASLAN / Balıkesir



Dökme Katı yük grubunda 2019 da 4.150.641 ton yük elleçleyerek 2018’e göre % 35 oranında artış gerçekleştirdiklerini kaydeden Çelebi Bandırma Limanı Genel Müdürü Mehmet Akif ERSOY, vagon taşıma maliyeti avantajı ile ithalatlarına hız katarak vagon taşımasında Güney Marmara bölgesinin dış dinamosu haline geldiklerini, ithalat müşteri portföylerinin buna paralel olarak demiryolu ile çalışan müşteriler nezdinde geçen yılın aynı dönemine göre % 148 arttığını söyledi. Sıvı Yük grubunda ise yapmış oldukları yatırımla ithalatlarına hız kattıklarını aktaran, Ersoy, geçen yıl, 438.337 ton yük elleçleyerek büyümemizi sürdürdük” dedi.



RES ekipmanları, Türkiye’ye Çelebi Bandırma Limanından giriş yapıyor



Genel kargo ve proje yük grubunda da müşteri portföylerini artırdıklarını dile getiren Ersoy, 2019’da Proje yük grubunda, hinterlandındaki Rüzğar Enerji Santrali (RES) firmaları için gelen RES ekipmanlarının tamamına yakının, Türkiye’ye Çelebi Bandırma Limanından giriş yaptığını, bu yıl Denizli’de Siemens tarafından kurulacak Rüzğar Enerji Santrali için de projenin yine, Çelebi Bandırma limanından geçirileceğini söyledi.

Ersoy “Enercon, Siemens, Vestas, GE, Leitwind gibi uluslararası türbin üreticileri ile de proje bazlı görüşme ve çalışmalarımız devam da ediyor” dedi. Öte yandan, 2019’da 18.581 TEU Konteyner yükü elleçlendiği bilgisini paylaşan Ersoy, “Limanımızda, konteyner servisi veren MSC ve KTL firmalarının feeder servisleri ile Ambarlı ve Asyaport limanlarında barınan ana gemilere taşımalar, haftada bir ya da iki sefer olmak üzere, düzenli halde devam ediyor. Mevcut devam eden, Eti Maden Bor yüklemelerinde ise limana yakın olan Eti tesislerinden çıkan Uzakdoğu ihracatlarının büyük çoğunluğu, hatların da etkisi ile limanımızdan gerçekleşti” diyen Ersoy, Diğer taraftan blok mermer ve krom ihracatlarında, her yıl yeni firmaların portföylerine eklenmesi ile müşteri çeşitliliği ve hacim artışının da konteyner faaliyetlerine katkı sağladığını söyledi.

Ro-Ro faaliyetlerine de değinen Ersoy, “Marmara Denizi’nde gerçekleşen kuzey-güney Ro-Ro gemi trafiğinin merkezinde yer alıyoruz. Her yıl İstanbul ve Avrupa’dan, Güney Marmara ve Ege Bölgesi’ne geçen 200 bine yakın araç, Bandırma Limanı’nı kullanıyor. Limanda 9 farklı firma, 11 Ro-Ro hattıyla her gün hizmet veriyor, gün içerisinde karşılıklı olarak Bandırma-Tekirdağ, Tekirdağ-Bandırma, Bandırma-Ambarlı ve Ambarlı-Bandırma yönlerinde seferler düzenleniyor” dedi.