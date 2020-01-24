Çetin: Sosyal medyasız turizm imkansız

24 Ocak 2020

Fikri CİNOKUR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya ve otellerin sosyal medyada daha üst sıralara gelmedikçe turizmde arzu edilen gelir düzeyine çıkmasının zor olduğunu belirtti.

ATSO Akademi ve Facebook Türkiye Kamu Ortakları Müdürlüğü işbirliği ile ''Facebook Bilgilendirme Programı'' toplantısı yapıldı.

Bugüne kadar e-ticaretten söz edildiğini, ancak şimdi sosyal ticaretinde gündeme geldiğini anlatan Çetin, şöyle konuştu.

'' Bugün F-ticareti, yani facebook ticaretini konuşuyoruz. Dijital dünya büyük bir hızla çeşitlenerek büyüyor. Sosyal medya pazarlaması ve ticareti de yeni bir alan olarak hızla gelişiyor. Fakat Türkiye olarak henüz yolun başındayız. Diitalleşme ve sosyal medyayı sadece turizm sektörüne değil, bütün halka ve gençlere de anlatılması gerekir. Şimdi facebook veya sosyal medya analizi yapmak çok daha önemli hale gelmiştir. Her destinasyon ve her turizm işletmesi sosyal medyayı bilgi platformu olarak kullanmalıdır. Turizmde kalıcı başarılar artık bu platformlarda başarılı olmaktan geçecektir.''

-Antalya ve oteller sosyal medyada olmalı

Geçen yıl İnstagram'da Londra'nın birinci şehir olduğunu vurgulayan Davut Çetin, İstanbul'un yeme-içmede dördüncü, genel sıralamada beşinci, Antalya'nın da manzara paylaşımlarında beşinci olduğunu bildirdi. Çetin şöyle devam etti.

''Biz Antalya ve oteller olarak sosyal medyada daha üst sıralara gelmedikçe turizmde arzu edilen gelir düzeylerine çıkmamız zordur. Dijitalleşmeyi şehir veya destinasyon düzeyinde ele almamız gerekir. Antalya 4.0 raporumuzda akıllı destinasyon yönetim sistemine geçilmesini önerdik Turizm Tanıtım Ajansının bölgesel yapılanmaya önem vermesini, konaklama vergisinin yerel yönetimlerde turizme dönük kullanılması gerektiğini dile getirdik. Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığımız dijital pazarlamanın ve sosyal medyanın öneminin farkındadır. Turizm Tanıtma Ajansı bu yönde gerekli çalışmaları yapacaktır.''

Dijital pazarlamanın, sosyal medya yönetiminin, sadece resmi kurumlar ve profesyonel şirketlerin alanı olmaktan çıktığını ifade eden Çetin, sözlerini şöyle tamamladı.

''Antalya gibi bir turizm başkentinin turizmde veri analizi ve sosyal medya pazarlaması için kendi uzman kadroları, özel bütçesi olmalıdır. Her belediyenin bir uzman birimi olmalıdır. Turizmde iddiası olan otellerin, işletmelerin, restoranların sosyal medya uzmanı olmalı ve daha ileri adımlar atmalıyız. Facebook Türkiye ve Tanıtım Ajansı desteğiyle bir pilot proje yapalım. Antalya'yı Facebook ve Instagram sıralamalarında yükseltelim.''

Rezervasyonun yüzde 83'ü sosyal medyadan

Facebok Türkiye Kamu Ortaklıkları Yöneticisi Burak Karagöl de seyahat edenlerin sosyal medyadan çık etkilendiğini, tatillerini, seyahatlerini buna göre yaptıklarını söyledi. Dünyada 3 milyar insanın Facebook kullanıcı olduğunu ifade eden Karagöl, şöyle konuştu.

''İnsanlara ulaşabilmek ve görseller çok önemli. Dünyada seyahat edenlerin yüzde 83'ü rezervasyonlarını sosyal medyadan yapıyor. Yüzde 73'ü de otellerin sosyal medyasını inceleyerek yapıyor. Yüzde 72'si de deneyim ve tecrübeye önem veriyor. Seyahat edenlerin yüzde 60'ı da video ile tatillerini, seyahatlerini paylaşıyor. Seyahat edenlerin yüzde 70'i Facebook'u kullanıyor. Yüzde 60'ı da rezervasyonlarını mobil telefondan yapıyor. Yani sosyal medya çok önemli. Dünyada 3 milyar insan sizlerin onlara ulaşmasını bekliyor.''

Robot oteller geliyor

Futürist Turizmci Cem Kınay da turizm sektöründe müşteri taleplerinin değiştiğini, yeni nesil değişimlerin yaşandığını bildirdi. Kınay, şöyle devam etti.

'' Yeni nesil sanat, doğaya değer veren, lezzet, tarih ve kültür odaklı seyahat anlayışı gelişiyor. Yeni nesil kuşaklar 5-6 yıl sonra mevcut otelleri beğenmeyecek. Bağımsız ve küçük oteller artacak. Sosyal medya her yaş grubunu etkiliyor. Yakında robot oteller açılacak. Mimari odaklı seyahatler artıyor. 2025 yılında Japonlar Süpersonik uçaklarla seyahat edecek. 10 saatlik 3 saate inecek.

Antalya turizmde iyi bir marka ise bunu daha iyi bir yere taşımalıyız. Akıllı oteller ve akıllı şehirler oluşturmalıyız. Türkiye'de hiç bir bölgenin dijital pazarlaması yok.''