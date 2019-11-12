Çevikel “İhracatçılar olarak karardan memnunuz”

12 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Konuyla ilgili bir açıklama yapan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “İmalatçı ihracatçılar olarak beklediğimiz müjdeli karar geldi. Artık KOBİ’ler de yeşil pasaport alabilecek. Bu karar ile ihracat yapan firmaların sahipleri veya yöneticileri seyahat özgürlüğü sağlayan hususi damgalı pasaport olarak bilinen yeşil pasaportla dünya genelinde 128 ülkeye vizesiz seyahat edebilecekler. Bu karar ihracatımızı olumlu yönde etkileyecektir” dedi.