Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Bursa vizyonu MÜSİAD’da konuşuldu

06 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Bursa Vizyonu” konulu toplantıda Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Bursa'yı çevresiyle, şehirciliğiyle ve ulaşım ağlarıyla katma değer sağlayan bir dünya şehri yapmayı hedeflediklerini ve bu anlamda da ciddi yatırımlar yaptıklarını ve yapacaklarını söyledi. Bursa’nın kadim bir şehir olduğunu, yapılacak her faaliyetin bu anlayış doğrultusunda gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan Demirtaş şunları söyledi: “Kadim olan yaşayan şehirlerdir. Eski dönem devletler de medeniyetlerini kurdukları şehirler üzerinden hatırlanır. Dolayısıyla Bursa da bu kadim şehirlerden biridir, büyük bir İmparatorluğun kurucu Başkentidir. Bundan sonra da Türkiye Cumhuriyetimizin en önemli şehirlerinden biri olmanın ötesinde, sanayisiyle, kültürüyle, medeniyet argümanlarıyla ezele kadar da devam edecektir. Bu şehir bize atalarımızın emanetidir. Bu şehirde yapılacak her çalışma bir medeniyet tasavvurunun da inşasıdır.”

Projeler yakında başlıyor

“Bursa ile ilgili bir şehircilik vizyonumuz var” diyen Mücahit Demirtaş, Bursa’nın Bakanlık nezdinde öncelikli ve özellikli olarak gündemde olduğunu da ifade etti. Projelerden de bahseden Demirtaş, “Ulu Cami ve etrafında, Tarihi Hanlar Bölgesinde, tarihi silüetimizi bozan yapılar var. Bakanlık olarak bu yapılara ilişkin kamulaştırma sürecini başlatıyoruz. Tarihi Hanlar Bölgesinden başlayarak etaplar halinde 430 bin m2 alanı yenileyecek, restorasyonlarını yapacak, tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkaracağız. ‘Çarşıbaşı Meydan Projesi’ kapsamında ise Hanlar Bölgesinde 20 bin m2 bir meydan oluşturuyoruz. Projemizin maliyeti 150 milyon lira. 2020 yılında başlayıp 2021’de bitirmeyi hedefliyoruz. Eski stadyumun olduğu alanda inşaatı devam eden Millet Bahçemizi en kısa zamanda vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca Yıldırım ilçesi Gökdere mevkiinde 200 bin m2’lik alan ile Osmangazi ilçesi Soğanlı mevkiinde de 110 bin m2’lik alanda Millet Bahçeleri yapacağız” diye konuştu. Son 18 yılda, Bursa’ya, eğitimden sağlığa, çevreden şehirciliğe, altyapıdan üstyapıya kadar çok çeşitli alanlarda toplam 55 milyar liralık yatırımı kazandırıldığına vurgu yapan Demirtaş, “Bakanlık olarak yaptığımız yatırımların bedeli ise 14 milyar liradır. Hedefimiz; Bursa’yı çevresiyle, şehirciliğiyle, dünya ile entegre olmuş, geniş ulaşım ağlarına sahip, ileri teknoloji ürünler üreten ve katma değer sağlayan bir dünya şehri yapmaktır” yorumunda bulundu.

Kentsel dönüşüme dikkat çekildi

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay da, inşaat sektörünün ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu söyleyerek, kentsel dönüşüm konusuna dikkati çekti. Alpay, “Son dönemlerde sektörün en başta konularından biri haline gelen kentsel dönüşümle ilgili de bir şeyler ifade etmek isterim. 1999’dan sonra yapılan konutların yıkılıp yenilerinin yapılması yerine, gerçekten işin ruhuna uygun çürük yapıların yenilenmesi gerekliliği herkesin beklentisidir. Zira uzmanların muhtemel deprem uyarılarını da hepimiz biliyoruz” dedi. MÜSİAD Bursa Şubesi İnşaat Sektörü Başkanı Özgür Kavaklı ise, inşaat sektörünün özellikle son dönemde yaşadığı sorunları dile getirdi.

Program soru cevap bölümü ve MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay ile MÜSİAD Bursa Şubesi İnşaat Sektörü Başkanı Özgür Kavaklı’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş’a verdiği hediye ile son buldu.