“Çevreci Üretim, Temiz Gelecek” yarışmasına başvurular başladı

20 Şubat 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB) ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BOSİAD) “Çevreci Üretim, Temiz Gelecek” sloganıyla 2015 yılından bu yana düzenlediği Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nın bilgilendirme toplantısı yapıldı. BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, “Ülke olarak büyümek istiyorsak üretmek zorundayız. Ancak önceliğimiz kirletmeden üretmek olmalı. Yarışmanın amacı farkındalık yaratmak, Bursa OSB içinde çevreci yaklaşım gösteren firmaları öne çıkarmak ve diğer firmalara model olarak tanıtmaktır” dedi.

“Her şeyi yerine koyabilirsiniz ama üzerinde yaşadığımız dünyayı geri getiremezsiniz” diyen BOSİAD Çevre Komisyonu Başkanı İhsan İpeker de, yarışmanın amacının rekabet oluşturmaktan ziyade çevre konusunda sanayicilerde farkındalık yaratmak olduğunu dile getirdi. İpeker sözlerini şöyle sürdürdü, “Bursa’nın konuşulması gereken en önemli sorunu hava kirliliği. Kirlilik sadece sanayi kaynaklı değil ama sanayi kuruluşlarının da kontrolsüz şekilde kömür kullanıyor olması bir etken. Bu havayı hepimiz soluyoruz. Meyvelerimizle övünüyoruz ama bunları çocuklarınıza iç rahatlığıyla yedirebiliyor musunuz? 100 milyon dolarlık bir tesiste 1 milyon dolarlık bir artırma tesisi kurmak büyük bir tutar değildir. Suyu arıtacak teknoloji de, emisyonu düzenleyecek teknoloji de var. Ama nedense çevre konusuna gelindiğinde eller cebe gitmiyor. Kurulu artırma tesislerinin bir kısmı sadece denetim günlerinde çalıştırılıyor. Bizler biliyoruz ki, arıtma tesisleri kurmak değil, işletmek daha pahalı bir işlem. Göstermelik kurulmuş çok sayıda arıtma tesisi var. Bu sadece Bursa’da değil, Türkiye genelinde yaşanan bir sorundur. İlgili kurumların denetimleri sonucu verilen cezalarla birlikte çevreyi kirleten isimler paylaşılmalı.” İpeker, düzenlenen yarışmanın pek çok firma tarafından denetim açısından bir fırsat olarak değerlendirildiğini de ifade etti. Son başvurunun 3 Nisan olduğu yarışmada önceki yıllarda dereceye giren firmalar yeni başvuru yapanlara mentorluk yapacak.