'Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması' sonbaharda yapılacak

05 Haziran 2020

Zehra ORUÇ

BURSA -Bursa Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) tarafından 4 yıldır düzenlenen, temiz üretim yapan fabrikaların örnek gösterilip ödüllendirildiği ve bu yıl haziran ayında yapılacak "Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması"nın beşincisi koronavirüs salgını nedeniyle sonbahara ertelendi.

Başvurular online yapılıyor

Sürdürülebilir çevreci yaklaşımla online olarak başvuru ve değerlendirmelerin yapıldığı yarışma, Bursa OSB’deki şirketler arasında “Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Tesisler”, “Çevreye Kirletici Etkisi Olan Tesisler” ve “İzin-Lisans Muafiyeti Olan Tesisler” olmak üzere 3 kategoride düzenleniyor. İstanbul ve Bursa’daki üniversitelerden akademisyenlerin de içinde yer aldığı jüri üyeleri, tamamen dijital bir platform üzerinden değerlendirmelerini gerçekleştiriyor.

Hüseyin Durmaz: En çevreci OSB’yiz

Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, son yıllarda dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarının en önemli sebeplerinden birinin, insanoğlunun doğal dengede oluşturduğu tahribatlar olduğunu belirterek, “Doğal dengede yaşanan bu bozulmalar iklim değişikliği, kaynakların hızla tükenmesi gibi birçok çevre problemine sebep olmaktadır. Yaşanan çevresel sorunların önlenmesinde önemli görevlerden biri de sanayi tesislerine düşmektedir. Çevreye dost üretim süreçlerinin kullanılması, doğal kaynakların korunmasına özen gösteren sanayi üretimi hem çevreyi koruyacak hem de ülkenin gelişmesine katkıda bulunacaktır.” dedi.

“Üretirken tüketmemenin değerini biliyoruz”

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin ilk arıtma tesisini kuran OSB olarak bu konudaki duyarlılığını çok önceden ortaya koyduğunu kaydeden Durmaz, şunları söyledi: “Tabii ki çevreye duyarlılığımız bununla sınırlı değil. Yapılan yatırımları incelediğinizde bunu çok yakından görebilirsiniz. Bursa OSB, kuruluş amaçları arasında yer alan çevreye karşı duyarlılıkta da öncülüğü kimseye bırakmamaktadır. Bugüne kadar hep, yapılan üretimin insan için olduğunun ve insanın da temiz bir çevrede var olacağının bilincinde adımlar atılmıştır. Bu adımlar nedeniyle defalarca çevre ödüllerine layık görülen bölgemiz, sanayi tesislerine kirli suyu arıtıp proses suyu vermesinin yanında, çıkan kirli suyu da arıtmaktadır. İleri teknolojilerin kullanılarak proses su elde edilen tesisimizde üretilen 1 yıllık su miktarı, 165 bin nüfuslu bir yerleşim merkezinin 1 yıllık su tüketimine eşit olup, Bursa’nın da yaklaşık 2 aylık su ihtiyacına denk gelmektedir. 1998 yılında Bursa Çevre Merkezi’ni de kuran Bursa OSB’nin çevreye karşı bu duyarlılıkları, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından iki kez, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da bir kez ödüllendirilmiştir. Bursa’da yaşıyoruz, Bursa’da üretiyoruz, bu nedenle üretirken tüketmemenin ne kadar değerli olduğunun bilincindeyiz. Bu noktadan hareketle BOSİAD ile birlikte bu konuda farkındalık oluşturmak adına örnek bir yarışma düzenliyoruz. ‘Çevreci Üretim, Temiz Gelecek’ sloganıyla düzenlediğimiz Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması ile Bursa OSB’de faaliyet gösteren fabrikalar arasında çevre dostu olanlar seçiliyor. Kaybedeni olmayan, kazananı ise tüm Bursa ve Türkiye olan yarışmaya katılımcı olmak bile çevre açısından büyük önem taşıyor. Bu noktadan hareketle geleceğimiz ve kirletmeden üretmenin gururunu yaşamak için bölge sanayicilerimizi yarışmanın katılımcısı olmaya davet ediyoruz.”

Rasim Çağan: Yeniden Yeşil Bursa

BOSİAD Başkanı Rasim Çağan da, çevre sorunlarına karşı her geçen gün daha da artan bir hassasiyet olduğunu vurgulayarak, “Günümüzde çevreyle ilgili yatırımlar maliyet olmaktan çıkmış, bir gereklilik haline gelmiştir. Çevre kanunlarının fabrikalarda uygulanması gerektiğinin anlaşılması en azından bir farkındalık yaratacaktır. Türkiye’nin sanayide büyümesi, çevreye verdiği önemle de doğru orantılıdır. Dolayısıyla çevre koruma yatırımlarının sanayiciye sadece artı bir maliyet olduğu önyargısını yıkmamız lazım. Çevre yatırımlarının kamu teşvikleri ile denetlenmesi ve uygulanması da gerekiyor. Bunu başarabilmemiz için de sanayi ve kamu bu tür yarışmalarla veya farklı platformlarda bir araya gelerek sinerji oluşturmalıdır.” diye konuştu.

“Bursa OSB’yi temiz sanayinin de öncüsü yapmak istiyoruz”

Dernek olarak Bursa OSB işbirliğinde ‘Çevreci Üretim Temiz Gelecek’ sloganıyla düzenledikleri ‘Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nın geçen 5 yıllık süreçte bir marka olduğunu belirten Rasim Çağan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çevre altyapısını kurmuş, üretim ve hizmet faaliyetlerinde çevreci yaklaşım sergileyen ve duyarlılık gösteren sanayi tesislerini ödüllendirdiğimiz yarışma ile amacımız artan çevre yan etkilerinin sanayiciler tarafından anlaşılması, çevre duyarlılığın daha fazla sahiplenilmesi oldu. Çevreye yapılan her türlü yatırım bizlere, çocuklarımıza, bizden sonra geleceklere değer vaat ediyor. Bu yüzden bu bilinci artırmak, sanayicinin bunu sahiplenmesini özendirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çevre kirliliğine sanayinin neden olduğu algısını tersine çevirmek, temiz sanayinin mümkün olduğunu göstermek, alınması gereken önlemlerin sanayiciler tarafından her geçen gün hassasiyetle üzerinde durulduğunun halkımız tarafından bilinmesi gerekmektedir. Biz bu yarışma ile sanayicinin çevreye duyarlı olduğunu halka anlatmaya, farkındalık yaratmaya çalışırken, çevre duyarlılıklarını ve yatırımlarını ileriye taşıyan başarı örneklerini paylaşırken, bu farkındalığın tüm OSB’lerde olması için denetimleri de kamudan bekliyoruz. Biz STK’lar farkındalık yaratırız, fakat çevre bir otoritenin kontrolünde olması gereken bir sistemdir. Bursa OSB’yi temiz sanayinin de öncüsü yapma ve ‘Yeniden Yeşil Bursa’ amacıyla çıktığımız yolda, yarışmamızın tüm Türkiye’ye örnek olması arzusuyla, kentimizdeki ve ülkemizdeki tüm sanayicilerimize ‘Çevreci Üretim ve Temiz Gelecek’ diliyorum.”