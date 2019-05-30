Çevreye duyarlı sanayi tesisleri ödüllendirildi

30 Mayıs 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - ‘Çevreci Üretim, Temiz Gelecek’ sloganıyla Podyum Davet’te düzenlenen gecede ödüller, üç kategoride verildi. ‘Çevreye kirletici etkisi olan tesisler’ kategorisinde birincilik ödülünü Tredin Oto Donanım alırken, ‘izin-lisans muafiyeti olan tesisler’ kategorisinde birincilik ödülüne Çelikform Gestamp layık görüldü. ‘Çevreye kirletici etkisi yüksek olan tesisler’ kategorisinin birincilik ödülünün sahibi ise Rudolf Duraner oldu. Gecede, Korteks Mensucat, Magneti Marelli ve Borusan Mannesmann firmalarına da çevre teşvik ödülleri takdim edildi.

Daha önce mesleki eğitimde farkındalık yaratmak için ‘rap’ klibinde rol alan iş adamları, bu kez de 4. Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’na özel olarak hazırlanan ‘rock’ klibi çekti. Barış için Müzik vakfı Nilüfer Orkestrası öğrencilerinin de katılımıyla çekilen Yeşil Umut adlı klibin lansmanı da ödül gecesinde yapıldı. Klip ile iş insanları, çevreci üretime dikkati çekti.