Ceylan Karavil Park'dan Kira Desteği

31 Mart 2020

Mahir SOLMAZ

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaklaşık 200 işyerinin faaliyet gösterdiği Ceylan Karavil Parkta yönetim kurulu işletmelere kira desteği sunma kararı aldı.

AVM personeli olarak 200 kişinin, faaliyet gösteren magazalarında ise yaklaşık 2250 kişinin istihdam edildiği Ceyan Karavil Park Alışveriş Merkezi adına açıklama yapan yönetim kurulu başkan yardımcısı Halim Karavil, bu uygulamanın Türkiye'ye örnek olmasını istediklerini soyledi.

Halim Karavil " Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ( Covid-19)e karşı alınan tedbirler sonucunda 20.03.2020 tarihi itibariyle zorunlu ihtiyaç hizmeti sağlayan mağazalarımız dışındaki markalarımızın faaliyetlerini yeni bir karara kadar durdurmaları neticesinde bizler de Alışveriş Merkezimizi kapatma kararı almıştık..Tüm dünyada olduğu gibi bizler için de zorlu geçen bu dönemde Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi olarak her zaman olduğu gibi kiracılarımızın yanında olduğumuzu ve bu doğrultuda 15 Mart - 30 Nisan 2020 tarihleri arasında kapalı olan mağazalarımızdan kira almayacağımızı kamuoyuna bildirmek isteriz" dedi.

Halim Karavil Ayrıca evdekal çağrısında da bulunarak "Yine bu zorlu dönem için bir ricamız da kaldığımız dönemden itibaren çok özlediğimiz Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi'nin değerli misafirlerinden "zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve #evdekal çağrılarına uyulmasıdır" ifadesini kullandı.