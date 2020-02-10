CHP Antalya İl Başkanlığı'na Nusret Bayar seçildi
İki adayın mücadele ettiği CHP Antalya İl Başkanlığı'nı eğitimci iş insanı Nusret Bayar kazandı.
CHP Antalya İl Kongresi Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. İl Başkanı Ahmet Kumbul ile Nusret Bayar'ın aday olduğu genel kurulda 627 delege katıldı. Olgunluk içinde geçen genel kurul seçim sonucunda delegelerden Ahmet Kumbul 292, Nusret Bayar ise 335 oy aldı. Böylece CHP Antalya İl Başkanlığı'na bir dönem öğretmenlik de yapan eğitimci iş insanı 60 yaşında 1 çocuk babası Nusret Bayar seçilmiş oldu.
CHP Antalya il yönetimi ise Erdal Ramazan Altaca, Gülser Avar, Hatice Avşar Sağ, Bülent Baylı, Belgizar Burcu, Nuri Cengiz, Füsun Çecik Karaman, Naci Doğan, Zeki Doğan, Abdullah Durmaz, Gökhan Gökçen, Mehmet Günal, Nalan Güzel Yıldırım, Halil İbrahin Iğlı, Ali incesu, Nuriye Kağnıcı, Mehmet Can Karagöz, OOrjun Murat Muratlı, Ali Müncester, İbrahim Nutju Nar, Buğra özçelik, Ali Murat Özel, Yunus Özparlar, Anıl Taç, Erkan Tosun, Gülçin Tüzel, Elif Uçar, Lokman Uysal, Bahattin Yıldıray Veltan, Numan Yılmaz ve Mesude Yılmaz'dan oluştu.