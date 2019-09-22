CHP Bölge Toplantısı Bursa’da yapıldı
Cumhuriyet Halk Partisi Bölge Toplantısı Bursa İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Afyonkarahisar, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya ile Yalova örgütlerinin katılımıyla Bursa’da gerçekleştirildi.
BURSA (DÜNYA) - Katılımcı illerin milletvekilleri, il-ilçe başkanları, Büyük Kurultay Delegeleri, belediye başkanları İl-İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile geçmişte bu görevlerde bulunmuş isimler Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu’nda bir araya geldi. “31 Mart ve 23 Haziran’da Yapılan Yerel Yönetimler Seçim Sonuçları Çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin İktidar Yürüyüşü” gündemli toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlık etti.
Divan heyetini Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Lale Karabıyık ve Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş’un oluşturduğu toplantıdaki konuşmalarda seçim süreci değerlendirildi, geleceğe dönük vizyon ortaya konuldu.