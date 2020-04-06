Çiçek ihracatçıları: ''Zor günlerde de çiçek alın''

06 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, yoğun iş gücü gerektiren ve hassas tarımsal ürünler üreten Süs Bitkileri sektörünün virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini belirtti. Yılmaz, şunları kaydetti.

''Salgın nedeniyle sektörümüzde üretimin en yoğun olduğu bu dönemde, üretilen ürünler satılamayarak çöpe atılmak durumunda kalmış, yüzde 100’e yakın iş kaybı oluşmuş durumdadır. Gümrük kapıları kapanmış, en fazla ihracatımız olan ülkelerle ticaret durmuş, özellikle günlük, mevsimlik tüketilmesi gereken kesme çiçek ve mevsimlik çiçeklerde de tüketim durma noktasına gelmiştir.''

Hollanda başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde de taleplerin sıfırlandığını, ürünlerin zayi olduğunu ifade eden İsmail Yılmaz, şöyle devam etti.

''Üreticinin bu yükün altından kalkması ve bir daha aynı üretimi gerçekleştirmesi de mümkün olmayacaktır. Dünya çiçeklerin iyileştirici gücünden yararlanmalı. Yaklaşık 100 bin kişiye doğrudan 500 bin kişiye dolaylı istihdam yaratan ve bu insanların ailelerinin geçimlerini sağlayan sektörümüz de işletmelerimiz zor durumdadır.''

Çiçeklerin yaydığı sosyal mesajlarla sevgiyi, mutluluğu, huzuru hissettirdiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti.

''Bilimsel olarak, çiçeklerin insanların ruh halini iyileştirdiği, stresi ve strese bağlı depresyonu azalttığı kanıtlanmıştır. Yaşadığımız Koronavirüs Covid-19 salgını sırasında da, toplumsal refahı korumaya yardımcı olmak için kullanılabilirler.Bu nedenle özellikle bu günlerde, hayatımızda çiçeklere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Kendi evinde tecrit edilen insanları yalnız kalmaktan ve umutsuzluktan koruyan bir güç olarak çiçek ve bitkileri kullanabiliriz. Bunun toplumun refahı üzerinde ciddi olumlu etkileri olacaktır. Çiçek satın almak hayatınızı daha iyi hale getirecek ve aynı zamanda sektörümüzde çalışan binlerce insanın işlerine ve hayatına devam etmesini sağlayacak''

Alınacak her çiçek veya bitkinin sektöründeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin yılın bu kritik zamanında ayakta kalmalarına yardımcı olacağını ifade eden İsmail Yılmaz, ''Bu nedenle bu zor günlerde sizde çiçek satın alın ve dünyaya gülümsemeye devam edin. Kendi eviniz ve kendi mutluluğunuz için çiçek alın. Evde kalmak zorunda olan başkalarının ruh halini iyileştirmek için çiçek hediye edin Yalnız, yaşlı veya savunmasız olanlar için çiçek hediye edin Hastalıktan kurtulanlar için çiçek hediye edin.'' dedi.