Çiçekçiler, ekonomik paketlerin hiçbirinde yer almıyor

06 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Kesme Çiçek İhracatçı Birliği Başkanı İsmail Yılmaz Dünya Gazetesi Muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle açıklanan ekonomik paketlerin hiçbirinde çiçek sektörünün yer almadığını belirtti.

Açıklanan 3 aylık kredi ertelemelerinin sektörün gerçeğine uygun olmadığını anlatan Yılmaz, çok dinamik sektör olan en az 60 bin kişiyi doğrudan 400 bin de dolaylı etkileyen çiçek sektörünün destek verilmemesi halinde toparlanma sürecinin uzun zaman alacağını bildirdi. Yılmaz, ''Koranavirüs salgını nedeniyle bugüne kadar açıklanan ekonomik destek paketlerinde hemen hemen her sektöre ufak tefek de olsa destek var. Çiçekçilik sektörüne yok. Sektörümüz çok zor durumda'' dedi.

Seralarda hasat dönemi geldiğini ve sökümlerin başladığını anlatan İsmail Yılmaz, şöyle devam etti.

''Koronavirüs salgını olayı süreci çok uzarsa çiçek sektörü ayağa kalkamaz. Biz dinamik bir sektörüz. Sürekli yatırım yapmak zorundayız. Bir taraftan ekip bir taraftan da sökmek zorundayız. Eğer destek verilmez ise sektörde zarar en az 1 milyar lirayı geçer. Süreç uzarsa ayakta kalamayız. Çiçekçilik sektörünün bir de sosyal tarafı var. Sektörde çalışanların tamamı vasıfsız. Hiçbir yerde iş bulma durumu yok.''

Orta Anadolu Süsü Bitkileri Mamulleri ve İhracatçı Birilği Başkanı Yılmaz, yetkililere sunulmak üzere 9 maddelik talepleri olduğunu söyledi. İsmail Yılmaz, taleplerini şöyle sıraladı.

''1-Süs bitkileri sektörünün Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Özel bankalara olan kredi borçları, vergi, SGK, BAĞKUR, TARSİM ve benzeri ödemeleri, salgının en az bir yıl sonrasına, faizsiz olarak ertelenmelidir.

2-518 Seri No’lu Vergi Usul Genel Tebliği ile Mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin Mart-Nisan ve Mayıs/2020 Dönemlerine ait Katma Değer Vergisi ve Muhtasar Beyannameleri (Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannameleri Dâhil), BA-BS formu ve Berat yükleme süreleri ile vergilerin ödeme tarihleri ertelenmiştir.

Maalesef Süs Bitkileri Sektörü bu kapsama girmemektedir. Süs Bitkileri sektörünün de acilen bu kapsama girmesi sağlanmalıdır.

3-4447sayılı Kanunun 50.maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından kısa çalışma ödeneği 18 mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanmıştır. Bu açıklamada ödenekten haftalık çalışma süresinin en az 1/3 oranında azalması (4 gün çalışma yapılması) 2 gün işyerinin kapalı olma şartı bulunmaktadır.

Süs bitkileri sektörü, her dönem çalışma yapma gerekliliği nedeniyle bu şartı yerine getirememektedir. Bu madde ile ilgili sektörümüzün gerekçelerinin göz önünde bulundurularak yeniden bir düzenleme yapılması gerekmektedir.

4-Bu yılki üretimimizin yaklaşık %35 lik kısmı hasat edilmişti. Geriye kalan % 65’lik üretim bundan sonraki dönemde (hasat ,söküm yetiştirme ) yapılacaktır. Sürecin uzaması durumunda sektöründe zarara uğrayan firmalarımızın zararlarını karşılamak için bir fon oluşturulmalıdır.

Pazarlanma şansı kalmayan bu ürünler için mücbir sebep kapsamında bir “Corona Virüs Tazminatı” ödenmelidir.

5-Tarımsal işletmelere kolay erişilebilir, ipoteksiz, KGF benzeri faizsiz ya da çok düşük faizli ve kredi taksit ödemelerinin bir üretim sezonu sonrası başlayacağı biçimde Süs Bitkileri sektöründe “Üretime Devam Kredisi” hızla hayata geçirilmelidir.

6-Nakliyedeki maliyetlerimiz maalesef çok yükselmiştir. Bu da hali hazırda minimum düzeyde devam eden ihracatımız için sıkıntı yaratmaktadır. İthalatçılarımızla sezon başında sabit fiyatlarla satış gerçekleştirilmiştir. Maliyetlerin artışı sektör için ilave yük oluşturmaktadır. Acilen bu maliyetlerin desteklenmesi gerekmektedir.

7-2019 yılına göre yüzde yüzü aşan fiyat artışları görülen zirai karantina ve zirai mücadele müdürlükleri döner sermaye işletmeleri standart belge ücretleri; 2019 yılı yeniden değerleme oranını geçmeyecek biçimde düzenlenmelidir.

8-Tarımsal üretim yapılan ancak mülkiyet sorunu nedeniyle ÇKS kaydı oluşturulamayan arazilerde, üretim yapanlar özel kayıtlar oluşturularak tarımsal desteklerden faydalandırılmalıdır. Böylece Süs bitkileri sektöründe kayıt oranı da yükselecektir.

9-Üreticilerimize 2020 yılı desteklemeleri avans olarak acil ödenmelidir. Kooperatif ve birliklere ortaklaşa tedarik icin finansman ayrılmalı ve üreticiler bir sonraki sezon sonunda ödemek üzere bu tedarikten yararlandırılmalıdır.