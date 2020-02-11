Çiftçiler 'don' nöbetinde

11 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından son 3 gün Antalya ve ilçelerinde hava sıcaklıklarının geceleri zaman zaman sıfırın altına düşeceği belirtilerek üreticilerin uyanık olması istendi.

İlçe Ziraat Odaları ve Belediye Başkanları da üreticileri uyararak önlem alınmasını istediler.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de hava sıcaklıklarının mevsim koşullarının altında olması nedeniyle seralarda nöbet tutan çiftçileri ziyaret ederek yardımcı oldu. Geyikçi, ''Soğuk ve don tehlikesine karşı mücadele ederek seralarında nöbet tutan vatandaşlarımıza moral desteği veriyor ve yardımcı oluyoruz. Başta örtüaltı tarımla ekmeğini kazanan tüm çiftçilere kolaylıklar diliyorum. Çiftçimiz zaten işini biliyor ve meteoroloji ve teknolojiyi de yakından takip ediyor'' dedi.

Kendisinin de üretici olduğunu ifade eden Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, şunları kaydetti.

''Bende çiftçiyim ve zamanında alınan önlemlerinin değerini iyi bilirim. Yapılan uyarı sonrası çiftçilerimizle birlikte mücadeleye başladık. İlçemizin yüzde 40’a yakın nüfusu örtü altı tarımla uğraşıyor. Çiftçilerimizin her türlü ihtiyacını gidermek için bu tür hava koşullarında belediye olarak bizde teyakkuz halinde hazırlıklıyız.''

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp de hava sıcaklıklarının mevsim koşullarının altında 2-3 derecelerde seyrettiğini, bunun da domates ve diğer ürünlerin gelişmesine olumsuz katkı yaptığını söyledi.

Üreticinin en büyük düşmanının domates kalitesini ve raf ömrünü kısaltan Tuta Absoluta (Tuta) zararlısına karşı çiftçilerin uyanık olması gerektiğini belirten Alp, üreticilerin sürekli meteorolojik durumun bilgilendirildiğini kaydetti. Nazif Alp, ''Çiftçinin bir saatlik uyku bile uyumaması lazım. Hem kendi vatandaşımız hem de ihracat için seralarımıza bakmalıyız' ' dedi.

Havaların soğuk gitmesinin domateste tuta zararlısıyla mücadelede önemli olduğunu anlatan Alp, şöyle devam etti.

''Soğuklar hem insan sağlığı açısından hem de bitki zararlıları açısında iyi. Mikroplar kırılıyor. Seralarda sıcaklık sıfır, 2 ve 3 dereceye kadar düşmemeli. Seralarda sıcaklık sıfır dereceye düşerse bitki gelişimi olmaz. Gerekli önlem alınmaz ve hava sıcaklığı da daha da fazla artarsa bu seferde tuta zararlısı ortaya çıkar. Seralardaki sıcaklığı 4-5 derecede tutmak lazım. Bunun için de serayı ısıtmak lazım. Üreticilerimiz çeşitli yöntemlerle seralarını sıcak tutmak için geceleri nöbet tutuyor.''