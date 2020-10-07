Çiftçinin gelirini artırmak için toprak analizlerine başladı

07 Ekim 2020

BURSA (DÜNYA) - “Nilüfer İlçesi Arazilerinin Detaylı Toprak Etüdleri, Arazi Kullanım Plan ve Köy Bazlı Güncel Arazi Kullanım Haritalarının Hazırlanması Projesi”ni hayata geçirmek üzere Uludağ Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalayan Nilüfer Belediyesi, ilçede toprak analiz çalışmalarını başlattı. UÜ Ziraat Fakültesi ve Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Nilüfer’in kırsal alanlarında sürdürülen toprak analizi çalışmalarına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı. Başkan Erdem, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 10 akademisyenin de destek verdiği projenin, Ürünlü Mahallesi’nde süren saha çalışmalarına katılarak yerinde bilgi aldı. Başkan Erdem, uygulamanın Nilüfer’in 90 farklı noktasında gerçekleştirildiğini ve Nilüfer’deki tarım topraklarını koruyarak verimli hale getirmek ve çiftçinin gelirini artırmak açısından bu projeyi çok önemsediklerini belirtti.

Bütün dünyada tarımsal üretimin öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Erdem, “Nilüfer’de kentleşmeyi, tarımı geliştirerek sürdürmek zorundayız. 2005 yılında çıkartılan toprak koruma kanununun ardından Türkiye’de böyle bir proje sadece Denizli’de yapıldı. Tarım alanlarını kentleşme baskısından kurtarıp, ülkemizde tarımdan elde edilen geliri artırmak istiyorsak toprak analizi çalışması, atılacak ilk adımlardan biri olmalı. Katma değeri yüksek ürünlerin üretimini artırmak, tarımı sürdürülebilir hale getirmek adına çiftçilerimize, üretimde yol haritası sunacak bu ve benzeri projelerle birlikte kooperatifleşme çalışmalarını sürdüreceğiz” dedi. Toprak karakteristik özelliklerinin belirlenmesi aşaması tamamlandıktan sonra haritalama çalışmaları yapılacak. Ardından da arazi kullanım planlarına dönük, nerede hangi ürünlerin yetiştirilebileceğini ortaya koyacak plan hazırlanarak Belediyeye sunulacak.