“Çiğ süt alım desteği geri getirilmeli”

24 Temmuz 2020

ZEHRA ORUÇ-BURSA

Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Anıl, hayvancıya yapılacak en büyük desteğin çiğ sütte alım desteği olacağını açıkladı. İsmail Anıl, çiğ süt teşviklerinin 25 kuruştan 15 kuruşa gerilediğine dikkati çekerek, yeniden 20 ila 25 kuruşa çıkarılmasını beklediklerini söyledi. Uzun süredir zam almayan çiğ süte karşı yem fiyatlarının yükseldiğini ifade eden Anıl, “Nisan, mayıs ve haziran aylarında artan sanayi yemi fiyatlarının yükselmesi süt fiyatını değersizleştirdi. Çiğ süt litre fiyatı bugün 2,3 lira. Diğer girdilerdeki artışı da hesapladığımızda, hayvancıyı destekler nitelikte adım atılmıyor. Bugün küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine verilecek yem desteğini değerli görmüyoruz” dedi. Hükümetin böyle bir adım atmak yerine çiğ sütte teşvik oluşturmak için çiğ süt alımı yapması gerektiğini belirten Anıl, “En doğru destek ürün bazındadır ve takibi çok kolaydır. Çünkü süt faturalandırılmadan destek hak edemiyor. Dolayısıyla sütte kayıt altı gerçekleşir. Hayvancılıkta çiğ süte verilecek destek en önemli mekanizmadır” şeklinde konuştu.

Düşen fiyatlar nedeniyle kesimler yavaşladı

Kırmızı et fiyatlarında da istikrarsızlık olduğunu, yükselen karkas et fiyatının 40 liradan 36 liraya düştüğünü anımsatan Anıl, “Kurban Bayramı ve sonraki günlerde hayvan kesimi olmayacak gibi görünüyor. Çiftçi hayvanı elinde tutsa zarar ediyor, kesime verse yine zarar ediyor. Piyasaya arz edilen danalar kesimde sıra bekliyor, ancak doğru fiyatı bulamadıkları için kesimler yavaşladı” dedi.

Destekler bugün ödeniyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 329,4 milyon liralık çiğ süt desteği ödemesini, bugün 18.00’den sonra üreticinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi. Bu yılın ocak, şubat, mart dönemini kapsayan destek ödemelerinin bugün yapılacağını belirten Bakan Pakdemirli, destek ödemelerine ilişkin şu bilgileri verdi: “2020 yılı ocak, şubat, mart dönemi, çiğ süt desteği ödemesi kapsamında, 254 bin 300 üreticimizin 2,45 milyon ton çiğ sütü için 329,4 milyon lira destek ödemesini bugün saat 18.00’den sonra yapıyoruz. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun."