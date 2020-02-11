Cihatlı Toplu Konutlar 4. Etap’ta teslimat başladı

11 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - 4. Etap’ta yer alan A, B, C, D ve E bloklarda pazartesi gününden itibaren başlayan teslimatlar, önümüzdeki günlerde de devam edecek. Hak sahipleri, Cihatlı’da bulunan konutlarının bulunduğu bölgede daire ve anahtarlarını teslim alabilecekler. Teslim sırasında hak sahibi vatandaşlar dairelerde inceleme yaparak olası ihtiyaçlar ile ilgili tutanak tutarak dairelerine taşınabilecekler.

Dar gelirli vatandaşlara yönelik yapılan 4. Etap konutlar, 97 metrekare ve iki oda bir salondan oluşuyor. Cihatlı’da, doğa ile iç içe, şehrin gürültüsünden uzak bir ortamda tamamlanan konutlar, huzurlu ve sakin bir yaşam alanı oluşturuyor. Öte yandan diğer etaplarla ilgili işlemler devam ederken en yakın sürede 2. Etap dairelerin de teslim edilmesi planlanıyor.