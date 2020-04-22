Çikolata sektöründeki daralmaya rağmen fındık ihracatı arttı

22 Nisan 2020

Osman ŞİŞKO-TRABZON

Koronavirüs dünyayı her alanda kasıp kavururken, Türkiye’nin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan fındıkta çikolata sanayinde daralma yaşanmasına rağmen dış satımındaki artış sürüyor.Yüzde 15’lik daralmaya karşın geçen ay ihracat yüzde 53 arttı. Fındık icraatçısı Kadir Durak, “İhracatta tek endişemiz, lojistik sorunlarının yaşanması.” dedi.

1 Eylül’de başlayan 2019-2020 sezonunun 12 Nisan’a kadar olan bölümünde 260 bin ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilerek bunun karşılığında 1 milyar 715 milyon dolar girdisi sağlanmıştı. Bir önceki sezonun aynı döneminde ise 198 bin ton iç fındık karşılığı, 1 milyar 146 milyon dolar elde edilmişti.

Sektörde üretim ve ihracat yapan Durak Fındık’ın Yönetim Kurulu Kadir Durak, geçen yılın mart ayı ile bu yılın aynı ayı arasındaki oranın yüzde 53 daha fazla olduğunu hatırlatarak, dünya çikolata sektöründeki yüzde 15’lik daralmaya karşın, bu artışın meydana gelmesinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Dış piyasadan gelen taleplerde bir sıkıntı yaşanmadığına, aksine artış olduğuna bir kere daha dikkat çeken Kadir Durak, “Talep devam ediyor. Çikolata sektöründe virüsten dolayı bir daralma gözlemliyoruz. Bunun nedeni dünyada ve ülkemizde AVM, restoran ve kafelerin kapalı olması çikolataların sadece marketlerde satılmak zorunda kalmasıdır.” dedi.

Fındıkta sürecin şu anda olumlu ilerlediğini belirten Durak şunları söyledi:

“Toprak Mahsulleri Ofisi’nin depolarındaki fındığa talep var. İhracatta eylül ayına kadar yapılmış kontratlar var. Sanayicinin bu yüklemelerini yapması ihracata olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Talep artışının nisanda da devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak tek endişemiz lojistik anlamında olası sorunların karşımıza çıkması. Ülkelerin kapılarını kapatması ve giriş çıkışları iyice yavaşlatmasıdır. Bu durumda sektörde sıkıntı yaşanabilecektir.”

Dünya yeniden yapılanacak

Salgın atlatıldıktan sonra dünyanın her alanda tümüyle yeniden yapılanacağını tahmin ettiklerini vurgulayan Kadir Durak, “Koronavirüsten sonra dünyayı ciddi bir ekonomik yapılanma ve dizayn bekliyor. Ülke olarak bizim de hiç vakit kaybetmeden bu değişime adapte olmamız lazım. Çünkü buna benzer sars, mers, ebola gibi virüsleri de yaşadık. Ancak bu diğerlerinden farklı… Belki 5 yıl sonra daha da ağır bir vaka ile karşı karşıya da kalabiliriz. Bunun da garantisi yok. O yüzden herkes kendini ihtimalleri de göz önünde bulundurarak yeniden düzenlemek zorundadır.” diye konuştu.