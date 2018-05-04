Çimtaş’ta grevden dönüldü

04 Mayıs 2018

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İşçi ve işveren arasındaki uzlaşmazlık sonucu grev kararı alınan Çimtaş’ta sendika ve işveren uzlaştı. Toplu sözleşmeyle Çimtaş işçileri sosyal haklarıyla birlikte yüzde 23 zam aldı.

Türk Metal Sendikası Gemlik Şube Başkanı Kemal Durmaz, işveren tarafının görüşme talebiyle yeniden masaya oturduklarını, yüzde 23 zammı içeren toplu sözleşme anlaşmasını imzalayarak masadan kalktıklarını kaydetti.

Durmaz, ayrıca Çimtaş işçilerinin tamamlayıcı sağlık sigortası sistemine de dahil edildiğini vurgulayarak, sendika yönetimi ve işçiler olarak işçilerin de haklarının korunması kaydıyla her zaman üretimin devam etmesinden yana olduklarına işaret etti.

Toplam bin 800 kişinin istihdam edildiği Çimtaş’ta bin 120 mavi yakalı işçi bulunuyor. Türk Metal Sendikası ile Çimtaş Boru, Çimtaş Hassas İşleme ve Çimtaş Çelik işyerleri arasında 14 Aralık 2017 tarihinde başlayan sözleşme görüşmeleri 13 Şubat’ta uyuşmazlıkla sonuçlanmış, sendika 4 Mayıs’ta greve gitme kararı almıştı.

1973 yılında tamamı ENKA’ya bağlı olarak yapısal çelik imalat ve montaj işleri için kurulan Çimtaş, çelik rüzgar kuleleri, basınçlı ekipmanlar, modülarizasyon ve çelik yapılar alanında faaliyet gösteriyor.

Bursa Serbest Bölge’de iki, Serbest Bölge dışında da bir tesiste üretim yapan Çimtaş’ın enerji santralleri, havalimanları, çelik köprü ve stadyumlar gibi büyük projelerde imzası bulunuyor.