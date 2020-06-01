01 Haziran 2020

FİKRİ CİNOKUR

Merkezi Antalya'da bulunan Duranlar Süt Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Duran, koronavirüs salgını sürecinin öncelikle gıda sektörüne yaradığını söyledi.

Karantina sürecinin kendilerine de yaradığını belirten Duran, Burdur'un Bucak ilçesindeki organize sanayi bölgesinde 40 milyon liralık yeni bir tesis kurmak için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Günlük 300 ton yıllık ise 110 bin ton süt işleme kapasiteli tesis kuracaklarını anlatan Duran, ''Böylesine dünya ekonomilerini ve ülkeleri çok olumsuz etkileyen global krizde yatırım yapıyoruz. Şimdilik 8 bin 300 metrekare kapalı alanda başlayacak tesisin toplam kapalı alanı 14 bin metrekare olacak.'' dedi.

"Çin'e ihracat büyük fırsat olacak"

Çin Halk Cumhuriyeti'nin dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olduğunu ve en çok süt ve süt ürünleri tüketen ülke konumunda bulunduğunu belirten Duran, bu ülkeye süt ve süt ürünleri ihracatı kapısının aralanmasının Türkiye'ye büyük fırsatlar yaratacağını söyleyen Duran, şöyle devam etti:

''Çin yıllık 6 milyar dolarlık süt ithal ediyor. Bu ihtiyacını da Avustralya ve Amerika'dan karşılıyor. Türkiye'den süt ithalatı kapalı idi. Türkiye'nin süt ve süt ürünleri potansiyeli çok yüksek. Ancak bu alandaki Türkiye ihracatı sadece Avrupa ve Orta Doğu'ya gerçekleşiyordu. Türk süt ve süt ürünlerini Orta Doğu baskılıyordu.''

"Çin'in süt ürünleri tüketimi farklı"

Her ülkenin tüketim kültürünün farklı olduğunu anlatan Duran, Çin'de ise acılı tüketim olduğunu söyledi. Çin'in raf ömrü bir yıllık olan paket ürünler talep ettiğini, bunu da sadece Avustralya'nın karşıladığını belirten Duran, ''Türkiye sanayicisi Çin'in bir yıllık raf ömürlü süt ve süt ürünleri paketleme konusunda çok yetkin. Sanayicimiz bunu hemen yapabilecek kapasitede. Çin'in ihtiyacını karşılayabiliriz. Bu işler öncelikle süt tozu ile başlar ve zamanla kapasite daha da artar. Ancak Çin'in tüketim kültürünü iyi çözmemiz gerekir. Çin acılı gıdaları çok tüketiyor. Örneğin buna göre süt ürünleri üretmek gerekebilir. Ürünlerin raf ömrünü bir yıllık yapabilmeliyiz. Şu anda bu çok sınırlı.'' ifadelerini kullandı.

"Hava yolu kargo desteklenmeli"

Duran, Çin'e taze süt ve süt ürünlerini anında ulaştırabilmek için öncelikle hava yolu kargo taşımacılığının desteklenmesi gerektiğini bildirdi. Duran, şöyle devam etti:

''Hava yolu kargo taşımacılığı yanında İpek Yolu Tren hattı kolaylaştırılmalı. Çin'in talebini karşılayabilecek büyük tesislerimiz var. Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı aynı zamanda Türkiye'de hayvancılığı geliştirecek. Kentten köye de göçü hızlandıracak.''