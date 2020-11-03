CNR İMOB Mersin, 200 markanın yeni tasarımlarıyla kapılarını açtı

03 Kasım 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile Mersin CNR EXPO Yenişehir Fuar Merkezi’nde düzenlenen törenle açılan CNR İMOB Mersin, 8 Kasım’a kadar ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak.

Açılış töreninde konuşan CNR Holding Pazarlama ve İletişim Direktörü Yıldırım Ünverdi, fuarın sadece Mersin ve çevre illerin değil, aynı zamanda Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ni de yakından ilgilendirdiğini belirtti. Mobilya sektörü için bölgenin hızlı geliştiğini belirten Yıldırım Ünverdi, otellerin çok yüksek alımlar yaptığını hatırlatarak mağaza sayısı fazla olan Akdeniz’in son süreçte iç piyasa açısından cazip hale geldiğine dikkat çekti. Başta İran, Irak, Suriye, Kıbrıs, Mısır, Libya ve Filistin pazarları olmak üzere sektörün onlarca ülkenin mobilya ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip olduğunu aktaran Ünverdi, “40 bin üreticisi, 210 bin kişilik istihdamı ve 180 ülkeye olan ihracatıyla fuarımızda yeni pazarlara açılacak olan Türk mobilya sektörü, bu sayede 5 milyar dolarlık ihracat hedefine bir adım daha yaklaşacak” diye konuştu.

"Mobilya ihracatçılarının sayısı artırılmalı"

Mersin’in sahip olduğu uluslararası limanı ile Türk Mobilya ihracatçılarına ciddi lojistik avantajlar sağladığına dikkat çeken Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, kentte Ortadoğu ve Avrupa ölçeğinde büyük pazarlarla iş yapan, ürün gönderen güçlü firma ve markaların faaliyet gösterdiğini belirtti. Özyiğit, “Bu imalatçılarımız bizim gurur kaynağımız. Amacımız bu firmalarımızın sayısını arttırmak ve bu sayede başta Mersin ilimiz olmak üzere bölge ekonomisine daha fazla katkı sağlamak” şeklinde konuştu.

"Fuar ulusal platforma taşınmalı"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Abdülhamit İzol ise CNR İMOB Mersin’in artık ulusal platforma taşınması gerektiğini belirterek, “Fuar, kentimizin dışındaki firmalara da açılmalı ki; kendi markalarımızı ülkemize daha iyi tanıtabilelim” dedi.